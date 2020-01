IPS insiste en que no corresponde publicar lista de empresas en mora

El presidente del IPS, Andrés Gubetich, insiste en que no se debe publicar lista de morosos.

Andrés Gubetich , responsable del ente previsional, mencionó a Monumental 1080 AM que si el Consejo Administrativo avala la recomendación de los asesores jurídicos se apelará la resolución que los obliga a actualizar y publicar la lista de empresas que se encuentran en mora.

“Si la recomendación de nuestros asesores es que hay que recurrir a la Corte y el Consejo de Administración, que es la máxima autoridad, autoriza que vayamos a la Corte, lo vamos a hacer”, adelantó.

El presidente del IPS dijo que aún no fueron notificados sobre el amparo de acceso a la información concedido este miércoles por el Tribunal de Apelaciones a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. También se revocó la decisión de primera instancia que había rechazado el amparo.

Gubetich apuntó que una vez notificados analizarán “los resortes legales que tenemos a disposición para apelar o no”.

Si bien no supo argumentar las razones por las que la previsional no quiere hacer pública la lista de morosos, explicó que no corresponde la medida por recomendación de los asesores jurídicos de la institución.

“Entiendo que la recomendación de nuestros asesores jurídicos es que no corresponde, no se ajusta. Y, de hecho, un juez nos dio la razón”, justificó.

Lista difundida es de 2007 a 2017

Sobre la lista difundida por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Gubetich recalcó que el registro corresponde a un pedido hecho por el Senado en el año 2017 y abarca un periodo de tiempo de 2007 a 2017.

“No corresponde a una lista actualizada, ni de nuestra administración”, aclaró. No obstante, señaló que en octubre de 2019 se contabilizaron cerca de 14.000 empresas en mora, de las 68.000 inscriptas en IPS.

Refirió que gracias a una promoción de exoneración de intereses moratorios se acercaron hasta diciembre de 2019 más de 3.000 empresas a regularizar su cuenta pendiente. Con ello, quedan pendientes unas 11.000 firmas.

Gubetich mencionó que de las 11.000 empresas, la mitad fueron demandadas y representan una deuda de (USD) 70 millones.