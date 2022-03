IPS dice que doña Juana no es asegurada y que se negó a la cirugía, pero ella lo desmiente

Sin embargo, en contacto con Última Hora, la paciente aseguró que sí es asegurada y dijo que rechazó solamente someterse a una parte de la cirugía. Dijo que anteriormente también le habían hablado de una cirugía paliativa, pero le habían prometido una más completa.

En ese sentido, relata que el titular del Ministerio de Salud, Julio Borba, solicitó mediante una nota el pasado 28 de enero de 2022 que Juana Mercado pueda acogerse al convenio con la Previsional a fin de acceder al procedimiento quirúrgico. Seguidamente, se indica que el 10 de febrero la junta médica del IPS estableció como tratamiento una cirugía paliativa para doña Juana Mercado, a fin de mejorar sus condiciones de respiración y deglución, además de una traqueotomía y una gastrostomía.

“Aprobado el procedimiento, el grupo de profesionales médicos que llevaría a cabo este plan quirúrgico solicitó estudios complementarios actuales para definir el alcance de la cirugía. Además de incluir un acompañamiento psicológico y asistencia social para la paciente y su familia. Esta situación quedó plasmada en un documento firmado en señal de conformidad por la señora Juana Mercado; su cónyuge Diego Alberto Varela Ramos y la madre de la paciente, Tomasa Olmedo Insfrán”, indica una parte del comunicado del centro asistencial.

Finalmente, alega que el 25 de febrero de 2022, Juana Mercado acudió a consultar con el equipo quirúrgico, donde se le reiteró que la cirugía sería paliativa y no curativa, tras lo cual supuestamente Juana Mercado les señaló que “le gustaría contar con la opinión de otros profesionales; a lo que el doctor Rafael Monzón, en su predisposición y voluntad, se ofrece incluso a realizar una interconsulta con colegas argentinos para mayor tranquilidad”.

“En ningún momento se apartaron del compromiso asumido y siempre fueron claros con la opción del tratamiento que podría brindársele a la señora Juana Mercado, consistente en una cirugía paliativa, por lo cual el IPS ofrecerá lo que asumió y a lo que se comprometió, en pos de ayudar a mejorar en lo posible las condiciones de vida de la paciente”, finaliza la previsional.

No obstante, en ese mismo sentido, Juana Mercado señaló que ella rechazó someterse al procedimiento que le propusieron por último, debido a que modificaron lo que en principio habían pactado y que, con esa cirugía, solamente le ayudarían a mejorar el área de la boca. Incluso, la paciente dijo que le señalaron que no estaría presente el cirujano principal.

“Al final dicen que soy yo la que no acepta la cirugía. En realidad no tienen mucho que ofrecerme porque ellos quedaron en una cosa y al final no se va a cumplir. Me dijeron paliativa, pero para mejorar la vista, la boca y la respiración, pero al final solo va a ser para mejorar la boca ¿Y para qué voy a aceptar eso? Me hablaron de una cirugía sin el cirujano principal. Todo lo que dijeron en la junta se cambió”, explicó la paciente.

En cuanto a su seguro en el IPS, aseveró que sí es asegurada y que su pareja cuenta con 19 meses de aporte en la Previsional.

“Yo pedí el convenio porque mi marido cuenta con su trabajo por meses. Por ejemplo, de los doce meses del año, estamos asegurados 9 meses. Ahora él ya está sin trabajo y desde el 2019, cuando Massoleni firmó por la primera aprobación del convenio, ellos ya sabían de mi caso”, relató la mujer.

Finalmente, lamentó la forma en que están llevando su caso y dijo que está atravesando por un cuadro de depresión, por lo que la situación le afecta más aún.

“Estoy con depresión y más aún, ellos juegan con mi salud mental. Un día me voy a operar y al siguiente ya no. Y eso es porque yo no tengo dinero, por eso me tienen así y no les importa. Le miro a mi hija todos los días, es mi fuerza para seguir”, asintió la mujer.

Ante la decepción por la situación con el IPS, la misma adelantó que está viendo con el doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer (Incán) para viajar a la Argentina a fin de seguir con su proceso de camino a la operación que requiere. Este viernes deben darle una respuesta al respecto.

Doña Juana Mercado es portadora de una afección tumoral crónica/recidivante muy poco usual, ubicada en zona facial y que compromete órganos y tejidos blandos de la misma, y por ello, necesita que lo extirpen porque crece cada año un promedio de un centímetro en su rostro. Ella reside en la ciudad de Limpio, Departamento Central, junto con su marido y ninguno cuenta actualmente con trabajo.

Además, la misma tiene una hija que también está con una traqueotomía, por lo que requiere de la colaboración de las personas de buen corazón. Su número de celular es el (0982) 630-610.