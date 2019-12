Inútiles y burros

Después de estas cumbres de sanación caen decenas de burócratas y empresarios, cómplices en el milenario arte de enriquecerse a costa de los contribuyentes. Las condenas son dolorosamente ejemplificadoras y le pueden tocar tanto al más encumbrado de los políticos como al más exitoso de los inversores. No todos los corruptos caen, por supuesto, pero los que se desploman terminan tras las rejas de por vida, cuando no frente a un batallón de fusileros.

Tras estas temidas limpiezas, los líderes sobrevivientes se congregan para trazar los próximos desafíos de la nación. Del éxito que consigan depende que no terminen en la nómina negra de la siguiente purga. En la última cumbre el reto acordado fue simple; los resultados de la educación pública en China debían colocarlos en los primeros lugares en el mundo. Y lo consiguieron. En el informe sobre las pruebas de PISA de 2018, el gigante asiático desplazó a Singapur en la cima del podio en las tres áreas evaluadas; lectura, matemáticas y ciencias.

Otros países han alcanzado la cumbre, como la siempre celebrada Finlandia, e incluso otras naciones desbancaron a esta en 2018, como Estonia y Polonia, pero pongo énfasis en China porque echa por tierra un mito: que la clase política mantiene de propósito a la mayoría de la población en la ignorancia, porque solo así podrá tenerla controlada.

La clase política china probablemente sea tan corrupta como la paraguaya, incluso diría que más, dada la magnitud de la colosal economía de ese país que se hace llamar comunista. Sin embargo, ha hecho un esfuerzo titánico por conseguir esta proeza en la educación. Así pues, la diferencia con nuestra clase política es que la de acá, a más de corrupta, es desoladoramente inepta.

Nuestros dirigentes no son más corruptos, son mas ignorantes. No mantienen deliberadamente un pésimo sistema educativo, simplemente no les da la capacidad para construir un modelo distinto. Son inútiles. Aclaremos algo de entrada. No estoy diciendo, ni por un momento, que el norte deba ser el modelo chino. Que ellos de manera pragmática toleren ciertos niveles de corrupción no significa que nosotros debamos hacerlo. Lo que estoy apuntando es que ya no basta con que las autoridades que elijamos sean menos corruptas, también deben ser las más preparadas.

No basta con tener un ministro honesto o bienintencionado. Si no sabe lo que debe hacer y cómo hacerlo, sencillamente no nos sirve. No basta con elegir un intendente simpático y de buenos antecedentes. Si carece de conocimientos sobre cómo planificar, resolver problemas o financiar soluciones, difícilmente podrá tener una administración exitosa. Si algo aprendieron los chinos es que la administración de la burocracia pública no se improvisa.

Nuestros grandes partidos políticos son tan corruptos como el único gran partido chino, pero a diferencia de este carecen por completo de la capacidad de depurarse, y no invierten un guaraní de los miles de millones que nos obligan a entregarles cada año en concepto de subsidio en formar a sus líderes.

¿Cuál es el modelo de transformación educativa del Partido Colorado? ¿Qué propuestas de cambio en el sistema de formación de maestros tiene el Partido Liberal? ¿Qué alternativas a las ruinosas escuelitas públicas esgrime el Frente Guasu?

El Partido Comunista chino sabe que no podrá mantenerse en el poder si no logra llenar las crecientes expectativas de los más de mil millones de chinos. No ponen a su mejor gente para asegurar los cambios porque sean buenos o patriotas, lo hacen porque se juegan su pellejo en ello.

Hasta que nosotros no tengamos una purga en los partidos, sus viejos operadores seguirán fracasando en la aplicación de políticas públicas, no solo por corruptos, sino principalmente por inútiles y burros.