INTN afirma que festejos se realizan después del horario laboral

En el escrito se detalla que la administración ideó una actividad concordante con la conmemoración del Día del Niño, a los efectos de que los hijos de los funcionarios de la institución puedan realizar un tour por las instalaciones de determinados laboratorios y visitas guiadas a fin de incentivar el espíritu científico.

Aseguró que se proyectó que, al término de la jornada laboral, ergo, a partir de las 15.00, los trabajadores se unan para compartir una merienda festiva.

"En ese contexto, los funcionarios organizaron otras actividades que se podrían realizar en el trascurso de la tarde, siempre posterior a la finalización del horario de trabajo. Por ello, aclaramos que los comunicados electrónicos (flyers) no fueron emitidos oficialmente y mucho menos autorizados por la Dirección General del INTN, y no se adecuan a la realidad de las actividades previstas, yaque los mismos fueron compartidos en grupos de funcionarios por la red social WhatsApp de manera informal, no por un medio oficial de la entidad", aclaró Echeverría.

Unas invitaciones de las actividades a realizarse en la jornada se viralizaron esta semana generando algunas críticas debido a que en la invitación del concurso de miss y míster coincidía con el horario de oficina. Según se difundió, el evento arrancaría a las 14.00.

El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología es una institución de carácter autárquica y descentralizada que fue creada mediante la Ley 862/63 y reorganizada por la Ley 2575/05, dependiente del Poder Ejecutivo.