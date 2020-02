"Con otros colegas llegamos al lugar y observamos muchas grietas, la estructura que está en el medio sosteniendo las campanas se mueve, tocando las piedras se desprende el material que le pusieron, volvió a brotar la planta de guapo'y (higuerón - traga palo). Una ponchada de plata, G. 2.100 millones se usó allí y no se ve el resultado, no estamos de acuerdo junto con el intendente", expresó Daniel Colmán, concejal municipal de Santa Rosa Misiones .

El edil mencionó que tuvieron una reunión en la sala de sesiones de la Junta Municipal, donde también participó el intendente, y que estuvo presente el fiscal de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, institución responsable de la obra. Explicó que el MOPC licitó y paga por la obra de la puesta en valor del Torreón jesuítico.

Agregó que el arquitecto Eladio Meza les maltrató por haber ingresado al lugar donde se realiza la obra y les trató de ignorantes.

"En la sesión en la que estuvimos los concejales y el intendente participó el arquitecto Eladio Meza; se molestó con nosotros por haber ido al lugar sin permiso y nos trató de ignorantes. Es vergonzoso que en tu pueblo, por reclamar por tus cosas, va a venir alguien de afuera a maltratarte", manifestó.

Colmán expresó que en estas condiciones no puede continuar la obra. "Y si se inaugura no vamos a participar ni los ediles ni el intendente para mostrar nuestro desacuerdo", refirió Colmán.

Desde Última Hora se buscó obtener la versión del fiscalizador Eladio Meza, quien dijo que no brindaría declaraciones ya que no hay nada que decir. No obstante, añadió que las dudas serán aclaradas durante una conferencia de prensa que se realizará este martes en el lugar de los hechos, a las 9.00.

Por su parte, Mario Llano Vanni, titular de MLLV Constructora, empresa ganadora de la licitación, expresó que se siente dolido por lo que está ocurriendo, pero que está tranquilo respecto al trabajo, porque se hace acorde a protocolos establecidos para este tipo de obras.

"Mi empresa ganó una licitación, el precio más bajo fue el mío. El trabajo de restauración se hace con base en unos protocolos, con personales de valía para el caso, no es como hacer un empedrado o polideportivo, y tiene sus costos, implica un equipo multidisciplinario, todo lo que menciona el concejal lo vamos a explicar el martes. Me siento preocupado, es muy dolorosa para mí está situación", afirmó Llano Vanni.

En principio, la obra iba a demandar una inversión de G. 1.845.962.300, pero tras una adenda el costo trepó a G. 2.100 millones.