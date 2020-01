Intendente de CDE suspende a un funcionario por agredir a Kelembu

Igualmente, se encuentran bajo sumario otros agentes de tránsito y funcionarios de Transporte Publico que estuvieron en la tarde del martes en el corralón municipal durante el incidente con el concejal Miranda.

Por ahora, el único sancionado es Vera, a quien claramente se lo ve en una filmación discutir con Miranda y cuando este desciende de la motocicleta es alcanzado por los puños de Vera, dando inicio así a la pelea.

Después del hecho Miranda fue al Hospital Regional y de allí se trasladó a un centro médico privado, donde se confirmó que tenía una fisura en una de sus costillas como consecuencia de los golpes que recibió. El edil anunció que accionará judicialmente contra sus agresores.

Prieto respaldó a sus funcionarios, pero lamentó el hecho de violencia.

Dijo que por los videos que observó la pelea fue entre el fiscal de Transporte Público Gabriel Vera y el concejal Miranda y que los policías municipales solo querían defenderlo.

Sin embargo, en uno de los videos se observa a dos agentes de Tránsito propinarle patadas al edil que ya estaba en el suelo.

En otro momento, el intendente esteño recordó que por denuncias de corrupción se dejó de renovar contratos de funcionarios de la División Transporte Público y se optó por renovar el personal de esta dependencia en diciembre pasado.

“Sinceramente no me esperaba esto, de verdad no me esperaba esto tan temprano”, sostuvo.

PROTOCOLO. El jefe comunal explicó que tuvo una reunión con los funcionarios de la División Transporte Público y recibió la promesa de que este tipo de hecho no volverá a suceder. “Esto no va a volver a ocurrir. Si viene alguien a intentar liberar algún vehículo por los conductos no correspondientes se van a limitar a filmar, labrar acta e informar a la Asesoría Jurídica”, dijo.

Cuestionado sobre la sanción de tres días, dijo que no puede destituir a funcionarios que están todos los días “arriesgando su vida contra un esquema que es muy difícil de romper por la gente que está acostumbrada a esto”. “La gente solo vio el video, pero hay toda una historia previa a esto, que es el combate a la ilegalidad. Esperamos que sea la última vez ocurra algo así”, indicó.

Prieto dijo que habló con el funcionario suspendido y que este le expresó que está arrepentido por lo ocurrido y le adelantó que pedirá disculpas públicas al concejal municipal. Sin embargo, mientras daba conferencia de prensa se viralizaba en las redes un video del funcionario Vera donde desafía el concejal Miranda a un mano a mano después de recuperarse. Consultado sobre el video, Prieto dijo desconocer.

DISCULPAS. Nilson Acosta, jefe de Transporte Público, por su parte, pidió disculpas.

“Ocurrió un hecho lamentable en nuestra dependencia. No vamos a apoyar jamás la violencia y vamos a tomar todos los recaudos para que esto no vuelva a ocurrir, pero tampoco vamos a permitir que personas ajenas traten de empeñar el trabajo que estamos haciendo. Es difícil el trabajo en la calle. Son años de dejadez”, expresó.

Cuestionado sobre la idoneidad de los funcionarios a su cargo, dijo que son gente nueva, señalando que a la institución nunca le importó la capacidad del personal y que ahora se está trabajando al respecto con varios cursos de formación.

El concejal Celso Kelembu Miranda acabó en un centro privado donde se constató que sufrió una fisura de costilla.

Además, fue blanco de todo tipo de memes en las redes sociales donde los internautas “festejaban”.