“Nosotros manejamos el flete y tenemos contrato con particulares, no con el Estado. El avión no llegó porque hay varios retrasos en Aduanas a causa de la pandemia del Covid-19”, aclaró en contacto con Monumental 1080 AM.

Además, mencionó que la aeronave se sigue cargando y saldría de China en 10 horas. “Nosotros informamos que estos son productos que se están necesitando con suma urgencia”, agregó.

El avión carguero tendría que hacer escala en Alaska, Estados Unidos, pero todo depende de la autorización de los aeropuertos, aseveró Cortázar. Descartó que la carga sea confiscada; sin embargo, puntualizó que existe una posibilidad.

Así también, mencionó que la demora es general y que la mayoría de los proveedores están en otras ciudades. El avión debe volver a China para cargar todos los insumos de la segunda tanda y luego volver a Paraguay.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló este lunes sobre el retraso de insumos y materiales para el personal de blanco y que esto obligó al Gobierno a volver a establecer cuarentena total.

El Aeropuerto Silvio Pettirossi se encuentra restringido para operaciones comerciales y privadas, pero siguen recibiendo a cargueros y aviones que realizan misiones humanitarias o de rescate de connacionales.

Hasta el momento, son 159 los casos de coronavirus en el país, mientras que la cifra de fallecidos subió a siete. La mayoría de los casos positivos se concentran en el Departamento Central y Asunción.

Paraguay ya lleva un mes de cuarentena para frenar la expansión del virus y el Gobierno anunció que las medidas restrictivas seguirán hasta el 19 de abril.