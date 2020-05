Instan a la ciudadanía a realizarse test de Covid-19

También, refirió que al menos el 75% de las últimas muestras de Covid-19 provienen de los distintos albergues del país y que solo el 25% provienen de otros sitios habilitados para realizar el procedimiento laboratorial.

"El 75% de las muestras son de los albergues. Nosotros testeamos las muestras que nos llegan. La gente no va a los chequeos porque no necesitan o no reúnen las condiciones del protocolo", mencionó en contacto con Monumental 1080 AM.

Embed #Covid: El 75% de los test realizados son de albergues



"Actualmente tenemos baja cantidad de muestras de la Costanera y de la Caminera, porque la gente casi no va, o no reúnen las condiciones del protocolo o tienen miedo"

En otro momento de la entrevista, refirió que hasta el momento, el Laboratorio Central no tuvo faltantes de reactivos ni equipos de protección. "El laboratorio está abierto las 24 horas, los químicos y todos trabajamos aproximadamente 16 a 18 horas por día", señaló.

Además, adelantó que hay planes de realizar pruebas de Covid-19 de forma aleatoria a personas que no presenten síntomas, en varios puntos del país.

De acuerdo con los datos de Vigilancia de la Salud, una gran cantidad de casos positivos de Covid-19 son provenientes del estado de São Paulo, Brasil.

El Gobierno Nacional estableció una cuarentena obligatoria para las personas que lleguen del exterior en los albergues habilitados para el efecto.

Hasta el momento, existen 786 casos confirmados de la enfermedad en nuestro país y 11 fallecidos. El promedio de edad de los casos confirmados es de 29 años y afecta principalmente al sexo masculino.