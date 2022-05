Inicio de semana con mínimas de entre 4º y 8º C

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología informaron que el ingreso de una masa de aire fría generará un marcado descenso de la temperatura para esta noche, donde los valores mínimos oscilarían entre 12º y 15º C en la Región Oriental y cerca de los 16º C en la Región Occidental, mientras que las máximas rondarían en general entre 18º y 22º C en ambas regiones.

Sin embargo, entre los días lunes y martes las temperaturas mínimas oscilarían entre 4º y 8º C en la Región Oriental, y en el Chaco rondarían entre 6º y 10ºC. Asimismo, las máximas para ambos días no superarían los 20º C.

Para Asunción, la mínima prevista para este lunes es de 9º C y la máxima de 18º C, mientras que el martes la mínima será de 7º C y la máxima de 16º C.

Sensación térmica

Igualmente, la Dirección de Meteorología informó que la sensación térmica estaría entre los 2º y 3º C, por debajo de la temperatura del aire, debido a los vientos del sector sur con intensidad moderada.

De igual manera, pronostican que las lluvias se darían de manera leve y dispersa durante las primeras horas de la mañana al este y norte de ambas regiones.

Finalmente, mencionaron que al menos hasta mitad de la semana la probabilidad de lluvia es muy baja a nivel nacional.