El informe forense estaría siendo oficializado el próximo lunes por el Ministerio Público, informó el periodista de Última Hora Antonio Rolín.

Lea más: Fiscalía imputa a policía por feminicidio y violencia familiar en Itapúa

Por recomendación del médico forense Aldo Von Knobloch, el cadáver había sido trasladado hasta la capital del país para una autopsia, ya que no se supo precisar la causa de muerte y este viernes se realizó la diligencia.

feminicidio es cuando .jpg Archivo Última Hora.

La fiscala Liliana Galeano formuló imputación este jueves contra el suboficial de la Policía Nacional Ramiro Rafael Rodas, de 34 años, por los supuestos hechos de feminicidio y violencia familiar, tras el crimen de su pareja Alicia Fernández, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles en el interior de una vivienda situada en el barrio San Nicolás, de San Juan del Paraná.

Nota relacionada: Agente policial niega feminicidio: "Corrí porque me asusté"

El detenido está guardando reclusión en la Comisaría 1ª de Encarnación, a disposición del Juzgado Penal de Garantías. El hombre se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público.

Rodas estaba desaparecido desde este miércoles y en la jornada de este jueves se presentó ante la Policía Nacional. Alegó que la mujer falleció por causas naturales, que él no hizo nada y no tuvo la culpa.

Le puede interesar: Se entrega policía sospechoso de feminicidio en San Juan del Paraná

El policía comentó que tras la caída de la mujer, que se registró sobre la ruta PY01 subió de nuevo a su pareja al rodado, pero ya sin signos de vida. "Me asusté, por eso corrí, y por eso decidí entregarme a la Justicia", argumentó. "No tengo la culpa (...). El susto uno no mide", remarcó.

EN CASO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.png

Dijo que estaba con la "conciencia tranquila" y que "del susto" abandonó el cuerpo de su pareja en su casa.

Según datos recabados del entorno familiar, la pareja mantenía discusiones constantes, incluso uno de los hermanos de la víctima manifestó que el agente ya había amenazado a la mujer con asesinarla y que, posteriormente, se quitaría la vida.