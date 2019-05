Imputan a sospechosos de abuso sexual a adolescente

El joven fue abordado en inmediaciones de la terminal interurbana del kilómetro 7 de Ciudad del Este y trasladado hasta la fracción Norma Luisa de Minga Guazú. El adolescente logró huir y dio aviso a una patrulla de la Policía Nacional, informó Telefuturo.

"Me ataron y me hicieron de todo, abusaron de mí, me dijeron que era de ellos, hasta que yo pude correr y pedir auxilio a la policía”, contó el adolescente.

Asimismo, explicó que se encontraba en la terminal esperando un ómnibus, cuando fue llevado por los hombres.

“Yo tuve que salir corriendo, ellos me dejaron sin ropa, la Policía tuvo que rescatar mi ropa que estaba en el auto de ellos", relató.

Los detenidos niegan haber abusado del menor, aunque confirmaron a Telefuturo que efectivamente el adolescente se encontraba en el automóvil.

No obstante, el informe médico y las primeras averiguaciones del agente fiscal refieren que el menor sufrió de abuso, por lo que el representante del Ministerio Público ya solicitó prisión para los detenidos.

El nombre del adolescente y los detenidos se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores en condición de víctimas.