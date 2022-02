Imputan a Dany Durand por declaración falsa sobre bienes afectados en juicio de Mocipar

Imputan al ex ministro de Vivienda y Hábitat Dany Durand, por declaración falsa.

La fiscala Natalia Fúster, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó este jueves al ex diputado y ex ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand , por el presunto hecho de declaración falsa referente a bienes que se encuentran afectados en los juicios sobre la quiebra de la firma Mocipar.

La investigadora tomó como punto de partida la declaración jurada del año 2018 del político y ex conductor del programa Domingo en familia, que realizaba la firma Mocipar, en la cual figuraban datos que no se ajustarían a la realidad de sus activos y pasivos patrimoniales. La misma declaración fue ratificada en el año 2019 por el entonces ministro del MUVH.

Durand había declarado la adquisición de la finca 9176, situada en Ypacaraí, en el año 1994; sin embargo, la propiedad se encuentra como activo dentro del juicio de Mocipar Propiedades SA, empresa que fue declarada judicialmente en quiebra.

El ministro anexó una copia autenticada por escribanía de un contrato privado de compraventa de inmueble, sin certificación de firmas, que fue celebrado el 6 de abril de 2018, con la firma Mocipar Propiedades, por un valor de G. 1.030 millones, monto que abonaría de manera mensual y consecutiva, finalizando el pago en diciembre del 2019.

“Es decir, que en esta declaración puntual encontramos que, por una parte, la supuesta compraventa no se habría realizado en el año 1994, sino en el año 2018, conforme al contrato privado sin certificación de firmas y que no se habría consignado en la declaración jurada que el pago total de la compraventa aún no había sido cancelado”, señala parte de la imputación.

El mismo hecho fue declarado nuevamente en el mes de noviembre del año 2019, cuando el ex ministro rectificó su declaración jurada.

El mismo inmueble habría sido vendido al empresario Maximiliano Campana, quien promovió en el 2020 una demanda ordinaria por obligación de hacer escritura pública contra Mocipar Propiedades SA en quiebra, debido a que en fecha 10 de mayo de 2019 celebró un contrato de compraventa del inmueble con Dany Durand Espínola, por un valor de G. 1.000 millones.

En el escrito de demanda, el empresario sostiene que el inmueble en cuestión fue adquirido por Durand, el 6 de abril de 2018, mediante una compra hecha a Mocipar Propiedades, mencionando además que la firma vendió el inmueble dos años antes de la declaración en quiebras y que el ex ministro ya había pagado íntegramente la suma antes de la quiebra.

Posteriormente, Maximiliano Campana presentó un desistimiento de la instancia ante el Juzgado Civil y Comercial que atendía la causa, es decir, retiró la demanda.

Declaración de vehículos

La Fiscalía también menciona la declaración de cuatro vehículos como propiedad del ex ministro, pero tres de ellos están inscriptos a nombre de la sociedad Durand Propiedades SA y uno de ellos a nombre de Mocipar Automotores SA, ninguno realmente a su nombre.

En cuanto a un Porche, modelo Boxster, año 1998, en el año 2012, el cual mediante escritura pública el vehículo fue vendido y transferido a favor de Mocipar Automotores y a la fecha se encuentra declarada judicialmente en quiebra y con una orden de secuestro sobre el mismo, también fue incluido por Durand en su declaración.

“Por lo que una vez más Dany Durand Espínola habría declarado datos que no se ajustarían a la verdad, al registrar a su favor vehículos que no se encuentran inscriptos a su nombre en la Dirección del Registro de Automotores y no existe por lo menos un contrato privado de compraventa entre estas empresas que pudieran de una u otra manera justificar la consignación de estos cuatro vehículos como suyos en su declaración jurada de bienes y rentas año 2018 y posteriormente en su declaración jurada de bienes y rentas, rectificativa, año 2019”, detalla la imputación.

También se incluyen datos de la firma Cristal Créditos SA, que declaró en el 2018 un valor de acciones de G. 2.340 millones, monto que en dicho año no se ajustaría a la realidad, considerando que el valor ascendía a tan solo G. 1.400 millones.

El ex ministro también declaró una deuda con el Banco Continental por valor de G. 572 millones, pero aparentemente registraba un saldo de G. 1.068.124.650 al 4 de setiembre del año 2018.