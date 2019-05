Il Divo vuelve a Paraguay este 25 de mayo

Timeless incluye canciones como Hola, Love Me Tender, What A Wonderful World, Smile, All Of Me y The We We Were, las cuales mezclan pop y estándares tradicionales en cuatro idiomas.

Las entradas pueden ser adquiridas en los puntos de venta de la red UTS: Shopping del Sol, Shopping Mariscal, Paseo la Galería, Pinedo Shopping y Shopping Mariano.

Todos los socios del Club Última Hora tienen beneficios exclusivos al comprar sus tiques. Para mayor información pueden comunicarse al (021) 415-7620.

Il Divo cuenta con más de 30 millones de álbumes vendidos y se convirtió en el principal grupo vocal de tenores.

El cuarteto inició su tour en los Estados Unidos, con presentaciones en diferentes ciudades como Miami, Los Ángeles, Atlantic City, Dallas y Washington, entre otras. Con la gira, pretenden recorrer seis continentes y llegar a un millón de espectadores.