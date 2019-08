Humilde USF de Yaguareté Forest carece de médico, ambulancia y local

La Unidad de Salud Familiar ( USF ) de Yaguareté Forest del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, funciona en forma precaria por la falta de médicos. El último renunció hace un año y hasta el momento el Ministerio de Salud no nombró a otro galeno.

Asimismo, la ambulancia del lugar actualmente se utiliza en el hospital de Santa Rosa del Aguaray; es más, ante la promesa de refacción del antiguo local, la USF se mudó a un tinglado donde no existen condiciones para la atención de los pacientes.

De este centro asistencial dependen alrededor de 5.000 personas, lo que se dificulta enormemente por la falta de médicos. Los pacientes piden al Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social solucionar estos inconvenientes para que la atención pueda ser más completa.

Aurelio Alfonso, integrante del subonsejo de salud del lugar, expresó que mudaron el local porque hay un compromiso del Ministerio de refaccionar el antiguo local que se encuentra muy deteriorada.

“En este lugar estaríamos hasta fin de año, según la promesa del Ministerio y la mejoras se va a realizar con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esperemos que se termine rápido para volver a nuestro local ya que aquí estamos en forma muy precaria”, indicó.

Atención garantizada. Por su parte, la licenciada Amalia Chávez, encargada de la USF, señaló que atienden a alrededor de 50 pacientes por día, además de realizar dos veces por semana visita casa por casa. “Estamos trabajando en este local mientras se realizan los trabajos de mejoramiento edilicio en la antigua USF; aquí, a pesar de las precarias condiciones en que estamos, todos los pacientes que llegan son atendidos”, indicó la profesional.

La Dra. Lourdes Jara, directora de la 2ª Región Sanitaria, aseguró que en dos semanas más se estaría iniciando los trabajos en el lugar. “En 15 días llegarán arquitectos para una verificación y determinar si se refacciona el antiguo local o se construye uno nuevo, los fondos serán proveidos por el BID”.

En cuanto al nombramiento del médico, dijo que también en los próximos días se contratará a un profesional para la atención de los pacientes.

Otro problema que surge es que la ganadora del concurso público realizada por el Ministerio de Salud para la contratación de una enfermera no es aceptada por miembros del subconsejo local porque no es oriunda de la zona. Por esa razón la licenciada Juana Agüero no puede empezar a trabajar en la USF de Yaguareté Forest, donde urgen profesionales de blanco.

Sobre el punto, la directora regional de salud aseguró que espera una resolución del Ministerio para solucionar este conflicto.