Hugo Estigarribia: Nicanor era un colado

El abogado constitucionalista y ex senador Hugo Estigarribia explicó que la primera traba que invalidó la presencia de Nicanor Duarte Frutos en la Sala Bicameral fue la resolución de Fernando Lugo , quien convocó al juramento a Mirta Gusinky y a Rodolfo Friedmann.

Aparte de dicha resolución, a los senadores electos se les envía una invitación oficial “Quiere decir que Nicanor era un colado ahí”, expresó en comunicación con Última Hora.

Aseguró que la Cámara de Senadores no puede funcionar con 46 senadores, así que, independientemente de que haya estado en la ceremonia, y se haya parado ante la proclama, Nicanor no es y no será, de forma legal, senador activo.

A partir del juramento, si Friedmann o Gusinky renuncian, fallecen o son destituidos, serán convocados los suplentes. No hay cabida para ningún titular, aclaró el abogado constitucionalista.

“Y si hubiera posibilidad de que jure otro titular, suponiendo que Mirta Gusinky no podía jurar entre los convocados, tenían que correr de nuevo la lista, y quedaría así al candidato que quedó en lugar número 20”, ejemplificó.

Considera que la presencia del ex mandatario este sábado en el acto de juramento no fue más que una payasada y un acto mbarete, como se dio ya en el 2008”.

Comentó que no está sorprendido y que esperaba que Nicanor haga esta “payasada”, y considera que Lugo obró correctamente.

Recomendó a Duarte Frutos que se asegure de jurar como senador vitalicio, como le corresponde, para no perder la prerrogativa de voz y otros beneficios que le otorga el cargo según la Constitución Nacional. “Abogo por que el Congreso le dé presupuesto de salario y oficina a los senadores vitalicios” , dijo.