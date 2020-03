Hospitales privados instan a no llevar a niños y adultos mayores a consultas

Ahora, que se registran 13 casos en Paraguay, la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados ratificó su apoyo. “Así como hicimos con el dengue, le metemos pecho a la bala con esta cosa que es desconocida para todos”, aseguró Javier Sosa Briganti, presidente de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados.

En la segunda semana de marzo, el médico ya había manifestado que los sanatorios y las clínicas privadas de Asunción y del interior están preparados para enfrentar el Covid-19.

Nota relacionada: Salud une fuerzas con hospitales privados ante avance del coronavirus

Este viernes, en una entrevista con radio Monumental 1080 AM, comentó que ahora dispusieron que personas de determinadas edades no vayan a consultar. “No vayas al sanatorio con niños, si no tenés por qué ir. No vayas con mayores de edad a los consultorios”, instó.

Señaló que el sector privado ofrece un servicio de orientación médica telefónica, donde se aconseja a las personas quedarse en casa.

“Tratamos que no vengas al sanatorio, y hoy el sanatorio está prácticamente vacío”, describió.

Lea más: Privados se aprestan para contención

Desde la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Salud Pública, señalaron que los más vulnerables son los ancianos, de 80 años para arriba. También las personas que están entre las edades de 60 y 79 años, pero en un porcentaje más bajo.

En los niños de 0 a 9 años, en cambio, hay poco riesgo, pero no se descarta que el comportamiento de la enfermedad pueda variar dependiendo de la región. En algunos casos casi no son visibles los síntomas. Los niños, igualmente, transmiten el virus.

En ese sentido, la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados garantizaron la atención a los aportantes del seguro privado, la atención médica ante los eventuales casos de coronavirus, atendiendo la epidemia mundial. Desde internaciones, terapia, laboratorio darán cobertura.

Los centros privados harán el reporte correspondiente de los casos sospechosos a la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), tal y como se viene trabajando en épocas de epidemia de dengue e influenza, según Sosa Briganti.

De hecho, un paciente con Covid-19, está internado en el Centro Médico Bautista, y por orden de un Tribunal de Apelación, deberá ser trasladado al Instituto de Previsión Social (IPS).