Horacio Cartes: "La reserva moral de este país es el Partido Colorado"

Al culminar el acto oficial, Cartes resaltó que los habitantes de esa zona del país ya no tendrán que viajar hasta Asunción para recibir la atención médica que se merecen. El ex mandatario también hizo alusión a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

"Mi querido partido no me va a perdonar que no ponga toda la predisposición para que las familias coloradas estén bien. Guste o no guste realmente la reserva moral de este país es el Partido Colorado", afirmó a los medios de prensa.

La semana pasada el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya compartió escenario con Cartes, en el marco de los preparativos para la definición de candidaturas para las próximas internas y municipales del 2021.

Igualmente, el ex mandatario y líder del movimiento Honor Colorado aprovechó el momento para decir que la ANR le "dio amigos muy buenos" y también tuvo la posibilidad de "conocer a gente maravillosa".

"A través del Partido Colorado conocí gente maravillosa y realmente están viendo todo lo que se hizo. Los hombres pasamos, pero estas obras que están acá me llenan de orgullo", prosiguió.

En otro momento, señaló que "no existe otro partido que le dé más seguridad a la República del Paraguay" que la ANR.

Al ser consultado sobre los avances positivos del movimiento Concordia Colorada, que nació como fruto de la Operación Cicatriz entre Honor Colorado y Colorado Añetete, Cartes respondió con una broma. "Ya nos supera a todos, ya no sé que hacer", fue lo que contestó.

La señal de unidad fue dada durante la inauguración de la Costanera de Salto del Guairá. Esta obra concluyó durante el gobierno de Mario Abdo, pero su planificación y financiación fue concretada en la presidencia de Horacio Cartes.