"Nosotros creemos que tenemos que seguir por el camino del fortalecimiento de las instituciones, de la democracia, del Estado de Derecho, somos convencidos de que lo jurídico debe dirimirse en el ámbito jurídico y que los problemas y los conflictos políticos deben resolverse en el campo político", comentó a NPY.

Distintos sectores de la oposición y el propio oficialismo colorado ya manifestaron su apoyo a la destitución de Quiñónez por su supuesta parcialidad manifiesta hacia el sector de Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

"No podemos pretender fortalecer o seguir construyendo institucionalidad si por la coyuntura política hacemos tambalear al sistema de justicia, porque en este caso estamos hablando de quien tiene el monopolio de la acción penal pública", justificó Latorre.

Afirmó que más allá de la figura de la titular del Ministerio Público cree en el proceso institucional que inició Quiñónez desde el 2018, resaltando varias investigaciones a políticos de diversos partidos y movimientos.

"Qué garantías podemos transmitirles a las personas que se animen a tomar esta bandera, a luchar contra el crimen organizado, contra las olas delictivas, a ganarse una cantidad impresionante de enemigos, si en el primer viento, en el primer conflicto va a ser afectada una institución tan sensible. No se tiene que contaminar una institución tan sensible como es el Ministerio Público con una interna partidaria", instó.

Por otro lado, sostuvo que toda esta división entre colorados no debilitará al partido y que eventualmente todos los miembros de la ANR buscarán "el abrazo republicano".

"Posterior a las elecciones internas se dará nuevamente el abrazo republicano porque el movimiento va a buscar la unificación del partido", manifestó. Sin embargo, reiteró que desde Honor Colorado se quiere "apartar el proceso electoral de lugares tan sensibles como el Ministerio Público".

Este lunes la bancada de Colorado Añetete manifestó su apoyo a iniciar el proceso de destitución de Sandra Quiñónez, un paso esperado por diferentes bancadas de la oposición que ya trabajan en un libelo acusatorio.