Honor Colorado presenta a las ocho mujeres precandidatas al Senado

Las ocho mujeres precandidatas a la Cámara de Senadores por el movimiento Honor Colorado mantuvieron este jueves una reunión con el ex mandatario y aspirante a la presidencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes y con Santiago Peña , ex ministro de Hacienda y aspirante a la presidencia de la República.

Ellas son la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alicia Pucheta, la ex ministra de Hacienda Lea Giménez; María Teresa Peralta, actual directora general del Registro Electoral (DGRE) de la Justicia Electoral, la ex ministra de la Mujer María José Argaña, las diputadas Pilar Medina y Cristina Villalba.

Lea más: Santiago Peña no tiene arena política para manejar el partido ni la nación, alega González Macchi

Se suman Lizarella Valiente, esposa del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez y Mónica Pérez, quien fue designada en el actual Gobierno como directora financiera de la Itaipú Binacional.

Las precandidatas coloradas compartieron varias fotografías en sus redes sociales en la jornada de este jueves.

"¡Unidas, rumbo al Congreso Nacional 2023! Integrar este grupo de mujeres, líderes, preparadas y dispuestas a retomar la construcción de nuestro Paraguay. Sumamente grata", expresó la diputada colorada Cristina Villalba, a través de su red social Twitter.

Por su parte, María José Argaña publicó una fotografía con Horacio Cartes y Santiago Peña e informó que mantuvieron una reunión todas las mujeres precandidatas al Senado por el movimiento Honor Colorado.

La ex ministra de Hacienda Lea Giménez expresó en su red social Twitter: "El partido se juega en la cancha. Paridad por capacidad. Orgullosa de ser parte del equipo ganador".

Embed El partido se juega en la cancha. Paridad por capacidad.

Orgullosa de ser parte del equipo ganador #HonorColorado@SantiPenap @AllianaPedro@Horacio_Cartes pic.twitter.com/harMRcvGMH — Lea Giménez (@lea_g_d) March 17, 2022

La diputada Pilar Medina también publicó una fotografía con Horacio Cartes y Santiago Peña con el texto: "De la mano hasta el final".

La precandidata Lizarella Valiente manifestó que el "Partido Colorado reconoce la capacidad de las mujeres, que genuinamente conquistaron sus espacios".

https://twitter.com/lizarelav8001/status/1504494738992513033 Este es el Partido Colorado que reconoce la capacidad de las mujeres, que genuinamente conquistaron sus espacios. Reunión con las Pre candidatas a la senaduría, con los Líderes de Honor Colorado @Horacio_Cartes y el Futuro Presidente del @SantiPenap pic.twitter.com/YrC9CUOq9e — Lizarella Valiente (@lizarelav8001) March 17, 2022

El movimiento Honor Colorado, con Horacio Cartes a la cabeza, volverá a intentar ganar la candidatura presidencial de la Asociación Nacional Republicana (ANR) con Santiago Peña.

Nota relacionada: El año 2022 moverá la estantería política de colorados y opositores

Entretanto, en el oficialismo encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez tratarán de potenciar la imagen dañada de su precandidato al sillón presidencial y actual vicepresidente Hugo Velázquez, quien ya se mueve desde su cargo en modo de campaña electoral.

Los colorados no solamente elegirán a sus candidatos al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a las gobernaciones, sino también elegirán a nuevas autoridades partidarias.