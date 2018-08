Heridos tras tiroteo entre militares no revisten gravedad

Bernardo Jacquet, director de la Primera Región Sanitaria de Concepción, detalló que el cuadro de salud de ambos es bueno, dado que los impactos de bala no comprometieron órganos vitales.

“Uno tiene una herida en el tórax, pero según los estudios médicos, no se encontraron líquidos, ni aire, por lo que no es de riesgo. El otro tiene un impacto de bala en el brazo derecho”, explicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

En cuanto al sargento primero Aníbal Flores Ramírez, quien llegó muerto al nosocomio, mencionó que recibió un proyectil en el abdomen, que comprometió el bazo, y eso produjo su deceso instantáneo.

El tiroteo se registró en la mañana de este miércoles entre militares.

Según el informe del Departamento de Comunicación de las Fuerzas Armadas, presumiblemente, el sargento primero Francisco Rojas Barrios, comisionado del destacamento, realizó disparos contra la vivienda donde estaban descansando los otros uniformados.

El comunicado oficial menciona que agentes de la Fiscalía de Horqueta y la Policía Nacional se encuentran en el sitio analizando el lugar de los hechos.