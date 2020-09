"Hay una ralentización de la epidemia, estamos cerca del pico", afirma Sequera

“En líneas generales, mirando al país como un todo, hay como una ralentización de la epidemia, probablemente, estamos cerca del pico, estamos en esa meseta y probablemente este ritmo vamos a tener por las siguientes dos o tres semanas, para luego ir descendiendo con dos semanas más”, explicó.

El epidemiólogo mencionó en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que en las últimas dos semanas, los números son muy similares. “Es la segunda semana que volvemos a parar en 1.400 por ahí. Se habla de un ritmo, como que estamos en una meseta de la epidemia”, comentó.

Nota relacionada: Paraguay registra 1.014 nuevos casos de coronavirus y 27 fallecidos

Detalló algunos aspectos sobre las regiones del país más afectadas, como Concepción, donde el número de casos “asustó las últimas semanas”, pero que ahora se ve un ligero descenso, según el especialista.

Sequera habló también del Departamento de Caaguazú, que cerró agosto con muchísimos casos, pero que en las últimas dos semanas se ve un ligero control de los casos, atribuyó a que estas mejoras se dan tras varias medidas que tomaron el departamento y los municipios.

“Departamentos como Guairá llaman la atención, tienen pocos casos, pero bastantes fallecidos, eso habla de que, probablemente, el subregistro debe ser importante ahí”, agregó.

Lea también: Caaguazú ocupa cuarto lugar en el aumento de los casos

El especialista argumentó que los signos de desaceleración son las cifras de duplicación de casos que, según la última evolución, se dan cada 17 casi 18 días, mientras que en julio era de cada 40 días.

“Teníamos miedo de llegar a lo que fue Chile, Perú, Brasil, una duplicación de ritmo de casos cada 10, 7 y 3 días, y nos íbamos camino a eso. Los días de duplicación de ritmo volvieron a aumentar y eso es otro signo de que la epidemia se está frenando”, afirmó.

Añadió que otra métrica más que muestra el descenso es que el pico de casos en el personal de blanco fue hace tres semanas y en las últimas dos semanas hay un descenso progresivo.

"La mitad más uno está haciendo un esfuerzo y suma muchísimo"

Sobre la posibilidad de implementar la cuarentena total nuevamente para frenar el contagio masivo dijo que este genera un impacto económico y político que termina dañando la salud pública. Indicó que aunque no se sepa con exactitud la incidencia de la cuarentena social esta tiene un efecto "que algo frena".

"Sabemos que no es el 100% que está usando tapabocas ni se está cuidando. Pero la mitad más uno está haciendo y eso ayuda muchísimo. La mitad más uno está haciendo un esfuerzo, un sacrificio y eso suma muchísimo", alentó.

Lea más en: Proyección: Muertes por Covid-19 llegarían a 30 por día en octubre

Sin embargo, pidió no cantar victoria. "Hay países que demostraron descenso y luego volvieron a subir otra vez, hay otros que luego de tres meses volvieron a subir otra vez, ese sería un escenario un poco más real", señaló.

"El Covid-19 vino para quedarse, pero que se integre más como una enfermedad que nosotros podemos controlarla, vamos a tener el Covid en nuestras salas, pero no con la intensidad que tuvieron varios países de la región", añadió.

Apertura escalonada de la frontera

Sequera mencionó que Alto Paraná dejó de ser el epicentro de la epidemia, a pesar de que siguen habiendo casos y fallecidos, pero la curva de mortalidad de Alto Paraná se volvió más lenta.

"Hace tres semanas, esta va a ser la cuarta, en que Alto Paraná muestra un descenso importante de casos, prácticamente, más de un tercio de lo que fue el pico hace tres semanas", precisó.

Le puede interesar: Municipalidad de CDE suspende actividades hasta la reapertura del Puente de la Amistad

Sobre la situación conflictiva en que se encuentra el departamento, exigiendo el paso fronterizo de personas en el Puente de la Amistad, comentó que "ahora sí es el momento de ir abriendo las fronteras".

"Desde nuestro punto de vista, las fronteras, no solo Ciudad del Este, cuando el riesgo es muy similar con el otro lado de la frontera, el cierre total no tiene sentido. Ahora, cuando el riego es mayor o muy superior de un lado de otro sí tiene sentido cerrar. En el caso de CDE y Foz de Yguazú el riesgo es muy similar, pero no así el resto del país", puntualizó.

Explicó que se pretende establecer cordones sanitarios en el microcentro, control al salir de CDE. "Ahora sí es el momento de ir hablando de este protocolo, quizás no es así con la frontera de Argentina, quizás ahí tenemos que esperar y ver el interés del lado argentino. Pero no va a ser una apertura como antes, va a ser una apertura escalonada", admitió.

Asimismo, indicó que en un mediano tiempo también se contempla la apertura del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

"Ladran Sancho, señal de que son perros"

En otro momento de la entrevista, Sequera fue consultado sobre las críticas que recibe del sector político y que más bien apuntan a su "ideología" y no a su desempeño dentro del Ministerio de Salud.

El médico, con pocas palabras, dijo que eso le da más fuerza. "Te pica nio y te rascás, yo creo que te da más fuerza. Creo que cada día que amanezco veo esos ataques y como que me da más fuerza para seguir adelante", expresó.

Además, parafraseó Don Quijote de la Mancha para responder a sus detractores: "Ladran Sancho, señal de que son perros, en este caso".