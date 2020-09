Proyección: Muertes por Covid-19 llegarían a 30 por día en octubre

Setiembre será tan negro como agosto, si persiste el actual ritmo de transmisibilidad del nuevo coronavirus en el país. Durante el mes último se adelantaron las peores proyecciones que arrojaban los modelos matemáticos tanto de la tasa de muertes como de infectados. Incluso, desde hace unos días la cifra oficial de fallecidos por Covid-19 ya supera a la proyección que elaboró la semana pasada el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (Institute Health Metrics and Evaluation, IHME) de la Universidad de Washington, EEUU. (Ver infografía).

Al 21 de junio pasado, cuando en Paraguay había 13 casos fatales de Covid y menos de 2.000 positivos, el análisis del IHME apuntaba que para el 1 de octubre se llegarían a 271 muertes, conforme al ritmo de contagio que se observaba. Esa cifra, 21 veces mayor a la que se tenía entonces, ya se superó a finales de agosto. Y, ahora, el mismo instituto presenta un panorama más conservador –quizá– sobre la cantidad de víctimas fatales de este mal, y que sería ocho veces más al número actual: 2.621, a diciembre próximo. Todo esto, siempre alimentado por el ritmo descontrolado de transmisión del virus, a nivel comunitario y en todo el territorio nacional. Y los modelos matemáticos indican que con la actual tasa de muertos diarios –que es de 15– treparía a 30 fallecidos por día, al 7 de octubre próximo. El Dr. Guillermo Sequera, director de la Dirección de Vigilancia de la Salud, suscribió ayer que este escenario es posible, tanto como que ya no se discute el hecho de que los casos de Covid irán en aumento. “Tenemos que prepararnos para números que van a ser mayores, eso es indiscutible. Los números van a seguir aumentando de manera geométrica”, apuntó en diálogo con Radio Monumental 1080 AM. La duplicación de los números de casos se da cada 14 a 15 días, según dijo. “Nos queda todo este mes de setiembre duplicar 15 días y volver a duplicar en los siguientes días”, acotó y admitió que es preocupante que haya más del 20% de positividad con relación a las muestras procesadas. “Nos va a costar muchísimo frenar ese fenómeno: Más del 20% es que la epidemia está tomando su propia fuerza”, sostuvo. Hace unas semanas, Sequera hablaba sobre la perspectiva de que en el país las muertes por Covid oscilen entre 300 y 500 muertes. Ahora, con los números y proyecciones del presente se ve que ese “era un escenario lindo”, a la luz del estudio publicado por el IHME. El epidemiólogo explicó que a nivel global se maneja una tasa de mortalidad de Covid-19 que va de 35 a 45 muertes por 100.000 habitantes. Brasil tiene 60 por 100.000, mientras que Alemania –por citar– registra 15 por cien mil. “Perú tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, 70 a 80 por 100.000 habitantes”, remarcó. Paraguay, actualmente, tiene un rango de mortandad de 4 por 100.000 habitantes. Pero todo apunta a que este índice irá creciendo. “Si nos quedamos en 30 a 40 (muertes) por 100.000 habitantes, sería un escenario bueno. Ahora el país está alrededor de 4 muertes por 100.000 y puede que llegue a ser diez veces más y 10 por 300 (casos) son 3.000 muertes”, tiró Sequera al dar cuenta de que todas las proyecciones sitúan al país en un escenario virtual con 3.000 a 4.000 fallecidos Covid. “La ola más grande va a estar en Central y capital”, recalcó. Según dijo, si seguían las fronteras abiertas con Brasil “se iba a tener hoy alrededor de 3.700 muertes”. revertir estudio Los datos actuales de muertes y contagiados pueden revertirse, pero dependerá del cuidado personal y social de las personas. “Si el ritmo de transmisibilidad se mantiene como hasta ahora, es probable que en el mes de setiembre continuemos con un comportamiento similar. De nosotros depende que este sea finalmente el pico”, sostuvo la Dra. Viviana de Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles, con respecto a las cifras registradas en las últimas semanas. Por eso insta a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la situación epidemiológica actual y a cumplir con las medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta el alto riesgo de contagio. “Este es el momento clave, todos como ciudadanos, podemos manejar (controlar) para que este sea el pico de la epidemia”, dijo sobre el mentado pico de contagios que al parecer aún no llegó.



nueva amenaza a la salud



arriba. Director de Vigilancia de la Salud suscribe que fallecidos de Covid podrían ser más de 3.000.



tasa. De 15 muertes por día, promedio, se pasaría a 30 en octubre, según un instituto de Washington.



Lo de tener entre 300 y 500 muertes era un escenario dentro de todo lindo. Vemos que se queda corto.



Hoy mismo Health Metrics (IHME) habla de 2.700 muertes (al 1 de diciembre) y creo que se va a pasar a 3.000 y pico.

Dr. Guillermo Sequera,

director de Vigilancia.



www.monumental.com.py