"No te puedo decir por toda la gente, pero hay un sector que quita una tajada muy grande de la necesidad de la ciudadanía, y se está llenando los bolsillos con eso", protestó.

Nota relacionada: Sedeco confirma que hay aumentos de precios en carnes y verduras

Así también, explicó que si bien existe un aumento en los costos de los productos, como la cebolla y la papa, no hay necesidad de subir los precios.

"Tengo que reconocer que hay aumento en los costos de producción, pero no tanto para transferirlo a la gente. Estuve viendo que en los supermercados los precios van de G. 15.000 a G. 16.000 por kilo (..) Cargarle el 200% a un producto ya no está bien", refirió Villarreal.

Esta situación causó una ola de críticas, especialmente en las redes sociales, donde los cibernautas expusieron los precios actuales de los productos de la canasta básica familiar.

Lea también: Capasu dice que abastecimiento está normal

Además, Villarreal explicó que mantuvo una conversación con las autoridades de comercialización del Ministerio de Agricultura para poner a disposición el costo real de los productos importados.

Igualmente, manifestó que se encuentra a disposición de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) para buscar una solución a esta situación. Como ejemplo, dijo que el precio de la cebolla puede ser entregado a los supermercados a G. 6.000 el kilo, mientras que el de la papa es a G. 5.000 el kilo.

Aclaró, no obstante, que los precios de productos argentinos se están incrementando, principalmente en finca en las zonas de producción, pero no tanto como para elevarlo a G. 16.000 el kilo. Aseguró que los importadores locales no están especulando con los precios, pero desconoce dónde se da el incremento.

"La culpa no es de los supermercados"

Entretanto, el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, sostuvo durante una conferencia de prensa que el incremento de este tipo de productos no es responsabilidad de los supermercados.

“No puedo garantizar por todos, pero en los documentos a que sí tuvimos acceso de forma aleatoria constatamos que la situación de la suba de precios no es responsabilidad exclusiva de los supermercados". expresó.

Asimismo, aseguró que la problemática del aumento de los productos pasa por los proveedores de los supermercados.

"Por eso apelamos a la buena voluntad de todos los que estamos en la cadena de colaborar y de facilitar, ya que estamos golpeados en la economía, ya hay puestos de trabajo cesantes y trasladar eso al consumidor final duele mucho", aseguró Friedmann.

Según los datos del informe semanal de monitoreo de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) presentado este lunes, varios productos de la canasta básica familiar redujeron sus precios en supermercados del área metropolitana, pero otros como el puchero, la zanahoria, el locote y la papa aumentaron.