Hallan muerto al actor surcoreano Cha In-ha

Hasta el momento, la policía no informó la causa de la muerte del actor, como tampoco reveló los detalles del hecho.

La primera aparición de Cha en la pantalla grande fue en el 2017, en el cortometraje You, Deep Inside of Me. El actor se encontraba formando parte del miembro del staff del drama televisivo Love with flaws en Corea del Sur.

Cha In-ha fue miembro del grupo de actores de Surprise U, representado por la industria de entretenimiento Fantagio, quienes emitieron un comunicado confirmando la muerte del joven actor. “Estamos realmente desconsolados por entregar noticias tristes a todos los que han enviado amor y apoyo a Cha In-ha hasta ahora.”

Es la tercera muerte que se registra en la industria surcoreana en menos de dos meses, luego de las cantantes de K-pop Goo Hara y Sulli.