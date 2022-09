Hallan cadáver en descomposición en una laguna de Asunción

"El cuerpo está en estado de descomposición. Tendría las características de una criatura, me dijeron. Yo todavía no pude confirmar eso y me estoy yendo al lugar ahora mismo", expresó.

La prenda que viste sería bastante similar a la que tenía el niño José Ozuna, de 12 años, quien está desaparecido desde hace más de dos meses en la misma zona.

Se encuentran en el lugar los agentes de la Comisaría 21ª Metropolitana, quienes aguardan la llegada del Ministerio Público y del médico forense para la inspección del cadáver.

Aún se desconocen más detalles respecto al hallazgo.