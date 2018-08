Guardabosque relata cómo fue el ataque de los cazadores en Caazapá

Los tres subieron hasta un lugar situado a orillas de un arroyo de la zona, limitante con la compañía Toro Blanco, cuando se percataron de extraños ruidos, relató Felipe Chávez en contacto con radio Monumental 1080 AM.

“Cuando nos acercamos, escuchamos ruidos de personas y perros de cacería. Nos aproximamos más y logramos ver a dos personas, fue ahí que empezaron a correr”, detalló.

Estas dos personas eran cazadores furtivos y fueron perseguidos por los tres guardabosques. Pero, para desgracia de los trabajadores, no venían solos. En la persecución se oyó un disparo que provino del otro lado del caudal de agua, en ese momento cayó Rumildo Toledo.

“El disparo fue en la cabeza y quedó sin signos vitales en el momento”, recordó Chávez. En medio de la desesperación, su colega, Artemio Villalba, acudió a su auxilio y oyeron otro disparo. El proyectil lo alcanzó, dejándolo gravemente herido.

Con ese segundo disparo, Chávez perdió el rastro de las personas que ingresaron a la propiedad, sin siquiera lograr ver sus rostros. Ningún disparo impactó contra la humanidad de Felipe, pero, claramente confundido, aún no logra asimilar lo ocurrido.

“No sé lo que pasó, fue raro porque no fue en defensa propia. Ninguno de ellos resultó herido, y nosotros no nos pusimos como para dispararles”, apuntó.

La fiscala Gladys Giménez anunció que, mediante testigos cercanos del hecho, los supuestos responsables están plenamente identificados.

La Reserva Tapyta, de 4.736 hectáreas, se encuentra en el Departamento de Caazapá y forma parte de un corredor biológico que une el Parque Nacional de Caaguazú, al norte, y la Reserva de Recursos Manejados San Rafael, al sur.