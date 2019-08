Guarda que negó traslado a abuela ciega pide disculpas y da su versión

Ismael Ayala explicó la razón por la que no dejó subir a la abuela ciega al bus.

Ismael Ayala, guarda de la empresa La Ovetense, comentó que este viernes salió con 52 pasajeros de la Terminal de Omnibus de Asunción con destino a Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, pero que realizó una parada sobre Calle Última, en inmediaciones del viaducto de 4 Mojones para subir a otros pasajeros.

“Al llegar me dijo la señora: 'Yo quiero viajar hasta Arroyos y Esteros'. A lo que yo le respondí: 'che sy' (mi mamá) –así la traté– y le expliqué que no hacíamos viajes de corta distancia”, narró.

Lea más en: Guarda de empresa de transporte se negó a trasladar a anciana no vidente

Don Ayala mencionó que durante el tiempo en que le tocó ser guarda nunca tuvo este tipo de problemas y que lo que se ve en el video es una parte de lo que sucedió, informó CN9.

“Nosotros trabajamos a larga distancia y la señora quería viajar a corta distancia, en un viaje de larga distancia. Se podía hacer una excepción, pero no teníamos más lugar para que se siente ella y saben luego como son los paraguayos que no dan lugar, y por eso no le quise alzar”, se justificó.

Video guarda y anciana .mp4 Video: Gentilenza.

“Yo fallé y le pido disculpas. Nosotros sabemos cómo es, y sabemos que tenemos subir a personas con discapacidad como sea, pero no si es a corta distancia y Arroyo y Esteros está a unos 50 kilómetros de la ciudad, por esa razón nomás no le alcé”, reconoció.

También puede leer: Ómnibus del interior llevan pasajeros parados, pese a que está prohibido

Aseguró conocer la norma vigente, la Ley 3365/07 que establece que las personas con discapacidad gozan de pasaje gratuito al igual que el acompañante, y negó que haya bajado a la mujer porque no tenía para su pasaje.

“Nosotros sabemos que ellos (personas con discapacidad) no pagan pasaje, conocemos las reglas, sí o sí tiene que tener un acompañante, en este caso estaban tres personas: dos personas ciegas y un acompañante. El acompañante tampoco paga”, explicó.

El guarda dijo que este domingo debe presentarse a su trabajo y hacerse cargo de los sucedido. "Mañana tengo que volver a la empresa, pero ahora ya no sé, seguro voy a tener problemas", lamentó.

Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán), José Vidal, ordenó un sumario a la empresa y señaló que se enviará los antecedentes del conductor al Viceministerio de Transporte.