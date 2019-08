En un video viralizado en redes sociales se puede observar cómo un guarda de la empresa de transporte le niega a una mujer de avanzada edad y no vidente abordar el ómnibus.

“Nosotros no llevamos a abuelas”, se escucha decir al guarda en guaraní. Mientras que la anciana le responde: “Ustedes no tienen mamá”.

En el audiovisual se puede observar que se trata de la firma La Ovetense y de un ómnibus cuya matricula es BKP 829.

A raíz de esta situación, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) tomó intervención y anunció que realizará un sumario a la empresa involucrada en el hecho.

Embed #UsuariosPrimero La sanción y multa ni siquiera va a reparar el terrible daño que causó este chofer. La empresa debe tomar una sanción drástica e instruir a sus choferes de la vigencia de la Ley 3365 que obliga otorgar pasaje gratuito a personas con discapacidad y su acompañante pic.twitter.com/szKsVofbLd — DINATRAN (@dinatranpy) August 10, 2019

“Ordenamos la instrucción de un sumario a la empresa y vamos a enviar los antecedentes del conductor al Ministerio de Transporte para que puedan tomar cartas en el asunto”, expresó en comunicación con Telefuturo el director de la Dinatrán, José Vidal.

El funcionario explicó que la empresa se expone a una violación de la Ley 3365/07 que establece que las personas con discapacidad gozan de pasaje gratuito al igual que el acompañante.

Mencionó que esto representa una falta grave, cuya sanción sería el pago de hasta 45 jornales mínimos (G. 3.790.000 aproximadamente).

No obstante, Vidal adelantó que aún no cuentan con muchos datos sobre lo ocurrido, ya que no se realizó ninguna denuncia formal ante la Dinatrán.

“Actuamos de oficio, ya que como institución reguladora del transporte no podemos amparar situaciones como estas”, señaló.

En las redes sociales, varios usuarios manifestaron su indignación por el hecho.