Gremios ven con preocupación las nuevas medidas restrictivas del Gobierno

Ante esta situación, la CAP y la Capasu manifestaron su preocupación por las nuevas medidas y consideraron que esta situación podrá impactar fuertemente en la economía del país.

“Venimos advirtiendo sobre la mala gestión y la incompetencia en el manejo del sistema de salud. Hoy no tenemos medicamentos básicos y no se escuchó a tiempo el reclamo del personal de blanco. Ahora no nos vamos a cansar de insistir en que traigan las vacunas”, expresó el representante de la CAP, Carlos Jorge Biedermann.

El empresario agregó que la mala comunicación del Gobierno aumenta la incertidumbre en la ciudadanía e incluso vuelve a poner en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo que se volvieron a tomar durante los últimos meses.

“La economía estaba empezando a moverse, hay muchas empresas que han invertido y han prestado dinero para mantenerse en el mercado, que han cumplido los protocolos sanitarios y en este momento estamos amenazados por esta situación. Esto está tan mal hecho", sostuvo.

El representante gremial también señaló que se observa mucha incompetencia en las instituciones encargadas de controlar la situación, pero, además, resaltó que hay mucha irresponsabilidad por parte de un grupo de ciudadanos que no respeta los protocolos sanitarios.

“Lo que pretendemos es que esto no se generalice y que las instituciones encargadas cumplan y hagan cumplir. Evidentemente, acá no se controla y ya no es ir a controlar a las empresas notorias, que sí están cumpliendo, sino a los lugares en donde no se cumple”, mencionó.

Por otra parte, el representante de la Capasu, Aberto Sborosky, manifestó que retroceder las medidas de restricción impactará directamente en el consumo.

"Si bien los supermercados son negocios esenciales, nuestros clientes son personas relacionadas a las Pymes, quienes al no poder trabajar, hacen que caiga el consumo. Esto nos afecta negativamente a todos, nadie sale ganando. No quiere decir que porque estemos abiertos salimos ganando", expresó el empresario.

Sborosky dijo que, a su criterio, las empresas que hicieron bien las cosas deben tener la posibilidad de seguir trabajando, mientras que aquellos que no cumplieron con los protocolos deben ser controlados.

"Creo que los rubros que aplicaron los protocolos han disminuido al mínimo los focos de contagio y creo que debería de controlarse mejor a los informales y no castigar a quienes cumplen", opinó.

El Gobierno anunció sobre estas medidas atendiendo el contexto sanitario que atraviesa el país y el gran aumento de casos positivos de Covid-19 que se registra durante las últimas semanas.

Paraguay atraviesa una de las peores etapas de la pandemia, ya que los casos de contagios semanales prácticamente se cuadruplicaron. Esta semana los casos nuevos superaron los 12.000.