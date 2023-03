Gobierno de Estados Unidos incluye a Tabesa en lista de OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Tabesa como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más, al ex mandatario Horacio Cartes, y la agregó a la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), informó la periodista de Última Hora, Gabriela Martínez.

La regla del 50% de la OFAC establece que se consideran bloqueados los bienes y participaciones en bienes de entidades que directa o indirectamente pertenezcan en un 50% o más en conjunto a una o más personas bloqueadas. Según el comunicado, la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa) fue incluida en la lista este 31 de marzo de 2023.

Con esto, se entiende que la OFAC interpreta que Cartes sigue, directa o indirectamente, al frente de sus empresas, pese al traspaso por herencia y disoluciones que realizó recientemente para evitar nuevas sanciones y multas a las firmas.

Licencia General 7 de la Global Magnisky 033123.pdf

No obstante, no autoriza débitos de ninguna cuenta bloqueada en los libros de una institución financiera de los EEUU o cualquier otra transacción prohibida por las Regulaciones de Sanciones de Global Magnitsky, que es una ley aprobada en Estados Unidos para perseguir a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la licencia general 7 de la Global Magnitsky autoriza ciertas transacciones que involucran a Tabesa o Tabacos USA, conforme al Acuerdo de Conciliación Maestro del Tabaco, que normalmente sean incidentales y necesarias para los pagos, como compensaciones por los daños que causa el tabaco al sistema de salud de los EEUU.

En el marco de la sanción impuesta contra Horacio Cartes el 26 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros castigó a cuatro empresas del grupo empresarial del ex jefe de Estado, las cuales son Bebidas USA, Tabacos USA, Frigorífico Chajhá SA y Dominica Acquisition. Tabacos USA es la representación de Tabesa en los Estados Unidos.

Con la medida del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que condiciona a los ciudadanos y empresas de aquel país, tanto Cartes como las cuatro citadas empresas fueron sujetos de bloqueo para la utilización, de cualquier manera, del sistema financiero estadounidense (operar con dólares).

La sanción de OFAC contra Horacio Cartes generó que el Grupo Cartes anunciara el retiro del ex jefe de Estado de las empresas del bloque, pero solo este movimiento no es suficiente para que las firmas dejen de ser sujetas a escrutinios para determinar si el ex presidente mantiene intereses en cada una de las compañías, según habían comentado desde la Embajada de los EEUU.

Las fuentes diplomáticas habían señalado que es importante comprobar que no se realicen operaciones “ficticias” en lo referente a traspasos de propiedad.

Primeramente, Cartes fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos en julio del 2022 y se le denegó la entrada a dicho país a él y a sus hijos.

El informe fue explicado por el Agregado Comercial de Estados Unidos, Samuel Sipes, durante una reunión de prensa en la Embajada de los Estados Unidos.