“Utilicé una vez, no voy a negar, y lo hice por una gestión de Freddy D'Ecclesiis. Él siempre está a disposición, y entonces le solicité”, dijo en entrevista con Monumental 1080 AM.

El jefe departamental aclaró que usó la avioneta para llegar a una reunión que mantuvo con el fallecido ex ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting; luego de las elecciones generales de abril. Pagó la suma de USD 450 por el servicio del piloto y el combustible.

“No tengo conocimiento si la avioneta es del diputado, pero yo estoy demasiado tranquilo y no tengo problema de que se me investigue”, expresó.

Giménez y D'Ecclesiis forman parte del movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, y trabajaron juntos durante la época de campaña política.

Giménez explicó tal situación a raíz de una publicación periodística que menciona que una de las avionetas, con matrícula ZP – BKU, incautadas durante el allanamiento a un hangar de Carolina Vera González, cuñada del dipu­tado Freddy D'Ecclesiis, fue utilizada por él durante su campaña política.

La aeronave se encuentra registrada bajo la propiedad de Vera González, según confirmó Monumental 1080 AM.

Operativo Austral

El allanamiento se realizó el pasado sábado, en la ciudad de San Estanislao, en el Departamento de San Pedro. En dicha localidad fue allanado un hangar en el que se encontraron siete avionetas.

En paralelo, hallaron 448 kilos de cocaína en una propiedad en la ciudad de José Leandro Oviedo, Departamento de Itapúa. Por este caso, hay cinco personas detenidas e imputadas.

De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), una de las aeronaves incautadas en el hangar de la cuñada de D'Ecclesiis sería utilizada para el envío de drogas al exterior.

Se trata de un móvil aéreo de la marca Cessna, modelo 206, de color blanco con franjas, que tiene asignada la matrícula ZP-BOO que se encuentra registrada a nombre de Jorge Figueredo Burgos.

Según la Senad y el Ministerio Público, la cabeza de la organización criminal sería Víctor Hugo Gaona Burgos, condenado a 18 años de prisión por tráfico de drogas, quien cumple su condena en la Penitenciaría Regional de Encarnación. El hombre operaba desde la cárcel.