El texto, de 124 páginas, cuenta la historia de los 36 temas a través de declaraciones de John Lennon y Yoko, pero también de personas que trabajaron con ellas, en entrevistas nuevas y de archivo, junto a fotografías inéditas sacadas de los archivos de la pareja.

Además, Gimme some true. The Ultimate Mixes estará disponible en otros formatos: Un CD o dos LP con 19 canciones; un doble CD o cuatro LP con las 36 canciones y varias versiones digitales para descarga y streaming.

La edición Deluxe y el cuatro LP incluirán una pegatina para el coche, un póster doble de Lennon en blanco y negro, plata y oro, y dos postales.

Una de ellas es la réplica de la carta que Lennon le escribió a la reina de Inglaterra en 1969 cuando devolvió la Medalla del Orden del Imperio Británico "en protesta contra la implicación de Gran Bretaña en el asunto Nigeria-Biafra, en contra de nuestro apoyo a América en Vietnam y por la bajada de Cold Turkey en las listas".

Precisamente la portada del disco es una foto de Lennon, de perfil, en blanco y negro, que fue tomada el día en el que devolvió la medalla.

El doble LP y doble CD también incluyen el póster y todos los formatos incluyen un libreto con fotos y la réplica de la carta.

"John era un hombre genial, con un sentido del humor y de comprensión enormes", escribe Yoko Ono en el prefacio del libro incluido en la edición Deluxe. "Creía en ser verdadero y en que el poder de la gente cambiaría el mundo. Y lo hará. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de visualizar un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos. La verdad es lo que creamos. Está en nuestras manos".

El título del disco hace referencia a unas declaraciones que Lennon realizó en 1971 para denunciar los engaños de los políticos y su hipocresía.

Ordenadas cronológicamente, las 36 canciones incluyen los mayores éxitos de Lennon como Imagine, Give Peace A Chance, Happy Xmas (War Is Over), God, Power To The People, Working Class Hero, Gimme Some Truth, Angela, Woman, Love, Oh Yoko!, Every Man Has A Woman Who Loves Him o Jealous Guy.

"Yoko estaba muy empeñada en que al hacer The Ultimate Mixes consiguiéramos tres cosas: ser fieles y respetar los originales, asegurarnos de que el sonido era generalmente más claro por encima de todo, e intensificar la voz de John. 'Todo ha de girar en torno a John' decía. Y tiene razón. Su voz es la que le da el mayor impacto emocional a las canciones", ha señalado el responsable de las mezclas, Paul Hicks.