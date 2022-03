Funcionario califica de "injusticia terrible" la denuncia de escucha ilegales en su contra

El periodista Santiago González leyó al aire en radio Monumental 1080 AM en la mañana del viernes último, con previa autorización, los mensajes que intercambió con Cristian Amarilla, el jefe de la oficina de Inteligencia Estratégica de la Secretaría Nacional Antidrogas ( Senad ), a quien denunció públicamente la diputada Celeste Amarilla .

La parlamentaria liberal lo nombró en una sesión de la Cámara Baja sindicándole de realizar escuchas ilegales de conversaciones de políticos y ciudadanos para luego venderlas con fines extorsivos.

El comunicador le escribió y le consultó si podría dar su versión, a lo que él respondió de esta manera en un escrito.

"Buen día, señor Santiago. Me disculpo con Usted, pero nosotros no damos declaraciones, solo nuestra ministra o el director de Relaciones Públicas. Pero, le digo que lo que está pasando conmigo es una injusticia terrible", empezó.

Nota relacionada: Diputada denuncia escuchas ilegales y venta de audios en la Senad

Tras la denuncia de la parlamentaria, el funcionario en seguida fue puesto a disposición de Asuntos Internos de la Senad.

"Tengo 15 años de antigüedad intachable, me he instruido en materia de inteligencia en varios países del mundo, donde aprendí a ser legal y respetar las normas vigentes en el trabajo. Soy padre de dos hermosos adolescentes y esta señora me arrebató todo en una mañana", continuó.

"Ahora mis vecinos, mis familiares, pueden pensar que soy un corrupto y es muy triste pasar por una situación irreparable. Solo sé que Dios me dará las fuerzas para salir de esta situación", detalló.

"Tengo dos reconocimientos del jefe regional de la DEA, por excelente término de misión y son 10 años de trabajo en el programa SIU de la DEA. He participado en miles de juicios orales y jamás perdí por una irregularidad cometida", aseguró.

"En los años 2015 y 2016 estaba prestando servicios como jefe de la Unidad de Narcoterrorismo en la ciudad de Concepción sin acceso a escuchas telefónicas, solo hacíamos trabajo de campo y en febrero de 2017 empecé con tareas especiales en la ciudad de Asunción. Pero, juro por la vida de mis dos hijos que jamás hice escuchas ilegales", concluyó.

Lea también: Senad deriva a Asuntos Internos a funcionario denunciado por escuchas ilegales

González le consultó en otro mensaje si podía compartir su versión, él accedió agradeciéndole el contacto y de esta forma dio fin a la comunicación.

Celeste Amarilla comentó ante el pleno de Diputados que fue amenazada con la difusión de supuestas escuchas, que fueron realizadas antes de que ella fuese electa como legisladora por grabaciones suyas del 2015 y 2016.

También dijo que las escuchas telefónicas son vendidas "al mejor postor" y anticipó que cualquier audio que se saque sobre sus conversaciones es ilegal y probablemente un audio "retocado".

La Secretaría Nacional Antidrogas sacó un comunicado este viernes poniéndose a disposición de los órganos competentes de la investigación para dilucidar la denuncia de la diputada liberal, resaltando que se encuentran en plenas condiciones de auditabilidad.