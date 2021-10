Funcionaria municipal relata los males que afectan a la Municipalidad de Asunción

A través de su cuenta de Twitter, la usuaria señaló que con casi 12 años de antigüedad, es testigo de la decadencia del municipio desde la administración de Arnaldo Samaniego, que según ella, empeoró con Mario Ferreiro y "toco fondo" con Óscar Nenecho Rodríguez.

"No es una campaña a favor ni en contra de ningún candidato en particular, solo dar a conocer la situación crítica, para que cada elector salga a votar y elegir al de mejor perfil", afirmó en el hilo.

Embed CARTA ABIERTA A LOS ELECTORES DE ASUNCIÓN (Hilo) Como Ciudadana asuncena y funcionaria Municipal, con casi 12 años de antigüedad, sentí la obligación de contar en Twitter, historias y anécdotas, que me sucedieron, en la @AsuncionMuni , para dar a conocer cómo es el Municipio.. — Caty Cardozo Medina (@CardozoCaty) October 8, 2021

Al respecto, Cardozo enumeró cuatro problema que considera son de carácter urgente y que de no resolverse el nuevo Intendente no podrá cumplir ni siquiera con los servicios básicos municipales en los barrios.

En primer lugar citó la situación edilicia. "No funcionan ascensores, aire acondicionado, motor de agua averiado, sistema eléctrico desfasado y con sobrecargas, no se cuenta con prevención de incendios pues no funcionan la escalera de incendio, mangueras, extinguidores vencidos, ni contamos con un plan de evacuación", resaltó.

Asimismo, la funcionaria señaló que otro grave problema es la falta de digitalización del área administrativa, tanto es así que relató que hasta ahora cada funcionario anota en un libro entrada y salida de cada oficina.

Según mencionó, la digitalización de la Municipalidad sigue siendo un proyecto, pero aun faltan computadoras nuevas y voluntad política para llegar a esto. "Con este sistema se eliminarían en gran parte las coimas y los gestores", destacó.

Caty Cardozo ubicó como tercer punto, solucionar las deudas millonarias que tiene la Municipalidad. "Se debe por bonos, préstamos, caja de Jubilados, al Instituto de Previsión Social (IPS)S y asociación de funcionarios", explicó.

Por último, y no por eso menos importante, el gran problema de la súper población funcionarios municipales, para lo que consideró vital elaborar un listado real de todos los funcionarios, por dirección departamentos, unidades, oficinas y entes descentralizados.

"Se debe publicar y con un buscador por nombre y apellido. Lo primero que va a saltar es que en muchos lugares existen más funcionarios que puedan entrar en el espacio físico", afirmó.

Señaló la necesidad de una auditoria e intervención de la Dirección de RRHH, "para desmantelar la rosca de hace años, para eliminar funcionarios planilleros, fantasmas, muertos".

"En pocas palabras, las nuevas autoridades deben realizar una limpieza administrativa, pero primero una limpieza física de la Municipalidad . Limpieza de pisos, superficies y desinfección de los dos Bloques y todos los entes descentralizados", advirtió.

Recordó que la responsabilidad ciudadana no termina el domingo, sino que le que gran tarea de control de la gestión municipal, así como exigir la transparencia dentro de la administración pública.

La Municipalidad de Asunción se puso en el ojo de la tormenta al día de las elecciones tras darse a conocer de llamativos gastos con fondo de la emergencia sanitaria por Covid-19, durante la administración de Óscar Nenecho Rodríguez, quien nuevamente puja por la Intendencia en estas elecciones.