Funcionaria de la Contraloría: "Fui muy violentada, manoseada y difamada"

“Dijeron que algún amante me trajo, me trataron de lo más vulgar y nadie merece ser tratado así. Fui muy violentada, manoseada, difamada”, contó la mujer a Monumental 1080 AM.

Rojas describió que el nombramiento se dio luego de estar cuatro años en el área financiera y 14 años en auditoría. Comentó que era una oportunidad que estaba esperando y que se sintió muy feliz con la noticia.

Pero los ataques en las redes sociales se hicieron sentir con la divulgación de fotografías en traje de baño y otras con atuendos deportivos, que fueron difundidas con el objetivo de cuestionar su ascenso.

Puede leer: Contraloría: Directora renuncia tras publicación de sus fotos

Toda esa campaña en su contra hizo que tome la decisión de presentar su renuncia al cargo de directora, mediante una nota dirigida al contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana. Para ella, la presión era muy fuerte y ya comenzaba a afectar a su familia e hijos.

“Me iban a seguir molestando, tocaron mi familia, mis hijos. Duele y no puedo seguir así, y era el cargo que (me dieron lo que) le molestaba a muchos compañeros”, refirió. Miriam Celeste tiene dos títulos universitarios y también es profesora de zumba.

Pese a no seguir en el cargo, seguirá siendo funcionaria de la Contraloría. Por último, dijo que no tiene experiencia como docente, pero que su función iba a ser la de diseñar los cursos.

Embed

De acuerdo con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres, es violencia promover la cosificación de la mujer, así como publicar imágenes que afecten su dignidad, las desacredite o descalifique.