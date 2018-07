Fueron atropelladas y dejadas a su suerte en un hospital

atropellamiento

La mujer, de nombre Rosalía Centurión, expresó a Telefuturo que su hija se llevó la peor parte en el percance, sufriendo una fractura en la pierna derecha, e indicó que la pequeña ya fue sometida a una cirugía.

Asimismo, contó que el conductor, quien no fue identificado por la mujer, le pidió que no realice ningún tipo de denuncia, a cambio de ayudarlas económicamente. Sin embargo, el hombre ya no acudió al hospital para hacerse cargo de los costos que conlleva la internación y los gastos futuros.