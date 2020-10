Fuego en Ñeembucú, mientras en Guairá evacuan a bomberos

Ñeembucú se ve afectado por una acuciante sequía, que incluso ya provocó pérdidas en cultivos y la muerte de numerosos animales. No hay pasto y tampoco agua, por lo que los animales no pueden sobrevivir aseguró un poblador de la zona. Los tajamares, según informes, se secaron ante la falta de lluvia, otro condimento a la descomunal sequía es la costumbre de la quema de campos, que provoca daños severos al ambiente, los bomberos no dan abasto para cubrir tantos focos de incendio. La falta de agua en los campos está causando un impacto importante y provocará pérdidas, por la mortandad del ganado vacuno. Las actividad agrícola y ganadera es afectada en el duodécimo departamento por la ausencia de lluvias que se registra en gran parte del territorio nacional.