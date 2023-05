“Lamentamos mucho lo ocurrido el día de ayer. Fue un golpe muy duro. Estamos muy dolidos de que ellos no hayan podido cumplir con el rol que se le asigna para cuidarnos, porque para eso ellos están, para hacer justicia y para cuidar a todos los ciudadanos y creo que no están cumpliendo con ese rol”, expresó Ana Rosa López, una de las hijas del fiscal fallecido.

Asimismo, indicó que solicitaron una revisión en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre el caso de su padre, el ex fiscal Jorge López Lohman, quien falleció tras enfermar de cáncer y esperando que se haga justicia.

Lea más: Cartismo salva del juicio político al "significativamente corrupto" Jorge Bogarín

Además, pidieron que se inhiban algunos miembros del JEM que ya habían participado del juzgamiento, entre ellos Rodrigo Blanco y David Rivas, además de Bogarín, quien está de permiso en el JEM tras ser declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos por dicho caso.

“Papá (el fiscal Jorge López Lohman) acudió a la embajada (de EEUU) porque el Estado paraguayo cierra las puertas a los ciudadanos paraguayos”, remarcó la hija.

De igual manera, mencionó que no sabe si se le podrá volver a hacer un juicio político a Jorge Bogarín, pero que hay mucha gente con miedo en San Pedro, donde se desempeñaba su padre como fiscal, mientras que el sector cercano al miembro del JEM estuvo festejando.

“La gente estaba feliz, haciendo asado con lo que ocurrido en Diputados (rechazo del juicio político a Bogarín), pero los amigos de papá están con mucho miedo tras lo ocurrido y pidieron, incluso, que no les nombren porque están siendo amenazados”, manifestó.

Le puede interesar: EEUU declara como corruptos a ex presidente del JEM y a ex titular de Dinac

La familia del fallecido fiscal había emitido un comunicado pidiendo la aprobación del juicio político a Bogarín, pero los diputados de la bancada que responde al ex presidente Horacio Cartes no dudaron en salvarlo.

“Esperamos que los demás integrantes hagan historia en la próxima sesión, sin necesidad de que un tribunal internacional tenga que ordenarles. No vamos a parar hasta encontrar justicia y que nuestro padre descanse en paz. Jorge López fue destituido en forma arbitraria e injusta y quienes participaron de su enjuiciamiento lo saben”, señalaba el comunicado.

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el proyecto de resolución que pedía el juicio político a Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Tras un largo debate, la petición fue puesta a consideración del pleno y no reunió los 45 votos mínimos para su aprobación. En total, 32 diputados votaron en contra, 33 a favor del juicio político y 11 estuvieron ausentes.

Los colorados cartistas, en su mayoría, fueron los que votaron en contra del juicio político de Jorge Bogarín, quien fue calificado como "significativamente corrupto" por el Gobierno de los Estados Unidos.

El documento fue enviado al archivo, y por tanto, Jorge Bogarín no será sometido a un enjuiciamiento ante el Senado a los efectos de su destitución.

La parlamentaria por Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, una de las proyectistas, cuestionó que el funcionario haya permanecido en su cargo, pese a ser designado significativamente corrupto en un caso grave.

"En una sociedad seria, cualquiera daría un paso al costado", señaló la parlamentaria.

Jorge Bogarín fue acusado por mal desempeño por cobro indebido de honorarios, según revela parte del libelo acusatorio presentado por diputados de la oposición.

No obstante, el proyecto contemplaba cuatro causales: mal desempeño en general, por no haberse excusado de entender en el enjuiciamiento; no haberse excusado de entender en el enjuiciamiento del fiscal Jorge López Lohman; no haberse excusado, a pesar de tener la obligación, en el caso del postulante a la Corte, Marco Aurelio González; enriquecimiento sin causa y declaración falsa; y cobro indebido de honorarios.

El caso

En el 2019, el entonces fiscal Jorge Eduardo López había imputado a tres personas: Diego Rodríguez Ozuna, Vicente Andrés Ferreira y Mónica Elizabeth Baumann por producción de documentos públicos de contenido falso.

López Lohman interinaba entonces a una fiscala que estaba de vacaciones y atendió una causa por presunto hecho de abuso sexual en menores, en la cual recibió los datos adulterados y decidió imputar a los tres funcionarios.

Luego de la imputación, le solicitaron que se apartara de la causa y fue ahí que se inhibió, por amistad con una funcionaria que formaba parte del proceso.

Entonces, Ferreira hizo la denuncia ante el JEM y el abogado Jorge Bogarín fue el preopinante y dijo que el fiscal “optó por formular imputación primeramente y luego se inhibió, sin que la causal invocada sea sobreviniente, es decir, debió ser advertida al inicio del proceso”.

Ese fue su supuesto pecado porque, a raíz de eso, el entonces vicepresidente del Jurado pidió su remoción y tuvo los votos de los senadores Enrique Bacchetta y Fernando Silva Facetti y de los diputados Rodrigo Blanco y Hernán Rivas.

Así, el entonces fiscal fue removido, “al haberse corroborado el mal desempeño de sus funciones”.