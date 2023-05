La semana pasada se solicitó y se aprobó la postergación del estudio de la propuesta porque estaba pendiente un informe del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que guarda relación con la primera causal.

Sin embargo, desde la bancada de Honor Colorado lograron los votos para rechazar ese planteamiento y que el pedido de juicio político ya sea tratado en la sesión extraordinaria de este miércoles.

Tras un largo debate, la petición fue puesta a consideración del pleno y no reunió los 45 votos mínimos para su aprobación. En total 32 diputados votaron en contra, 33 a favor del juicio político y 11 estuvieron ausentes.

Los colorados cartistas en su mayoría fueron los que votaron en contra del juicio político de Jorge Bogarín, quien fue calificado como "significativamente corrupto" por el Gobierno de los Estados Unidos.

El documento fue enviado al archivo; por tanto, Jorge Bogarín no será sometido a un enjuiciamiento ante el Senado a los efectos de su destitución.

La parlamentaria por Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo, una de las proyectistas, cuestionó que el funcionario haya permanecido en su cargo, pese a ser designado significativamente corrupto en un caso grave.

"En una sociedad seria, cualquiera daría un paso al costado", señaló la parlamentaria.

Además, fue más dura al afirmar que "no puede seguir una persona que apañó y protegió a un violador porque era su amigo el que estaba involucrado también en el caso. Se ha perdido la vergüenza, el respeto al sistema".

Jorge Bogarín fue acusado por mal desempeño por cobro indebido de honorarios en el libelo acusatorio presentado por diputados de la oposición.

No obstante, el proyecto contemplaba cuatro causales: por mal desempeño en general, por no haberse excusado de entender en el enjuiciamiento; no haberse excusado de entender en el enjuiciamiento del fiscal Jorge López Lohman; no haberse excusado, a pesar de tener la obligación, en el caso del postulante a la Corte Marco Aurelio González; enriquecimiento sin causa y declaración falsa; y cobro indebido de honorarios.

El sector que férreamente se opuso a la iniciativa fue la bancada del movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El líder del bloque cartista, Basilio Bachi Núñez, desde un principio, se posicionó en contra y estuvo acompañado por todo su sector. Sostuvo que se trata de un "juicio electoralista" que buscaba perjudicar al cartismo electoralmente, minimizando las causales.

Incluso, su compañero de bancada Ulises Quintana argumentó que Bogarín asumió en el Consejo de la Magistratura después de los hechos donde es acusado.

No obstante, varios diputados de la oposición enfatizaron su intervención en el primera causal, que guarda relación con el caso del ex fiscal fallecido Jorge Eduardo López Lohman, quien fue destituido por el JEM, con Bogarín al frente, en el marco de una causa de abuso sexual en niños en San Pedro del Ycuamandyjú.