Frentistas alegan que tramo céntrico del Metrobús generará un caos total

Los afectados dijeron que el tráfico en las calles Herrera y Haedo será caótico, debido a que en estas vías el sistema de buses deberá convivir con el alto tránsito, por lo que exigen la implementación del par binario en todo el trazado del centro y no solo en la zona del Mercado 4, como se acordó.

“El espacio es pequeño. Además, el ministro (Arnoldo) Wiens había dicho que es imposible que el tramo 1 (corredor céntrico) sea de doble sentido para el Metrobús. El tránsito va a ser aún más caótico. ¿Qué sucederá de los autos que lleguen a la intersección de Herrera y Brasil, que quieran doblar a la izquierda con dirección a Azara?”, aseveró Erika Kuster, propietaria de Casa Paraná, al ser consultada sobre las últimas modificaciones que acordaron el MOPC y la Comuna.

Insistió que el par binario debe agregarse en todo el trazado. “Que el tramo de entrada, desde Mayor Bullo (desde Eusebio Ayala), se convierta en par binario y continúe por Azara hasta el Puerto y que Haedo, Herrera y Pettirossi solo sea tramo de salida”, expresó.

Kuster lamentó, asimismo, la falta de planificación y resaltó que, de una vez por todas, el MOPC debe lograr los recursos necesarios para una solución viable. “A los afectados nadie del Gobierno nos escucha. Queda todo en promesas y a nuestras espaldas pactan lo que quieren”, dijo.

A su turno, Leonardo Ojeda, frentista del Mercado 4, señaló que ningún desvío o corredor es fiable, porque no existe un acuerdo con todos los afectados, como se estableció en la ley del Metrobús. “Que se respete la ley del Metrobús y que haya el acuerdo correspondiente. Esto depende de la Municipalidad”, acotó.

TRAMOS. Vale señalar que en las notas intercambiadas entre el MOPC y la Comuna, ambas instituciones acordaron cambiar el itinerario céntrico del Metrobús y únicamente implementarán el par binario en la zona del Mercado 4.

La principal modificación es que la calle Pettirossi servirá para la salida del Metrobús del microcentro capitalino y no será exclusiva para el sistema (ida y vuelta), como se previó en un principio. Es decir, el tramo de oeste a este –salida del Metrobús desde el Puerto de Asunción– será por las calles Tte. Díaz de Pefaur, Luis A. Garcete, Don Bosco, Haedo, Herrera y Pettirossi, hasta conectarse con la Avda. Eusebio Ayala.

Mientras tanto, la entrada del sistema a la zona céntrica –desde el corredor central de la avenida Eusebio Ayala– será por las calles: Mayor Bullo, Teodoro S. Mongelós, Pa’i Pérez, Herrera, Haedo, Hernandarias, Luis A. Garcete y Tte. Díaz de Pefaur, llegando así a la terminal del Puerto.

Se viene otro sobrecosto

Vale señalar que el tramo céntrico del Metrobús se adjudicó por G. 134.579 millones al consorcio integrado por la firma paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA, que ya cobró un 20% de anticipo del monto total del contrato. La contratista ya percibió G. 18.205 millones, pero aún no pudo diseñar el trayecto en cuestión (pautado en el contrato) debido a las indefiniciones. Guillermo Alcaraz, gerente del proyecto, adelantó que los cambios del trazado representarán un sobrecosto a las obras de este tramo, debido a que implicará la construcción de más paradas, calzadas y servicios (pluviales, cableados etc.). “Se opta por lo más necesario, sin descartar el binario en el futuro”, aseveró.De acuerdo con los datos oficiales, la Comuna capitalina pretendió el par binario en todo el recorrido del tramo céntrico, pero el MOPC alegó que no se cuentan con recursos disponibles para dicha implementación, por lo que solo se agregaron los nuevos corredores en la zona del Mercado 4.