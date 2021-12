“Para nosotros esto es motivo de preocupación, teniendo en cuenta que la cobertura de vacunación en Paraguay es muy baja", expresó Roberto Doldán, gerente de Vigilancia Epidemiológica de dicha localidad brasileña.

Comparó que ellos tienen el 100% de la población adulta completamente vacunada contra el Covid-19, mientras que en la zona Este del país hay apenas un 38,4% de inmunizados.

“Nos gustaría que esta situación fuese verificada, considerando la alta circulación de personas que pasan por nuestra frontera. Por eso, haremos una solicitud al Ministerio de Salud para que se realice un cambio en la normativa”, agregó el funcionario.

La Cámara de Vereados de Foz (Junta Municipal) viene analizando desde octubre la creación de una ordenanza municipal para establecer la vigencia del “pasaporte sanitario”, que es más la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación para el ingreso a comercios y centros de eventos de Foz.

Lea más: "Covid-19: Casi 60% de personas visitadas rechazan vacuna en CDE"

Esta propuesta fue rechazada por la Iglesia Católica, así como la Asociación Comercial y Empresarial de Foz (Acifi), quienes se manifestaron en contra del proyecto. El obispo de Foz, Sérgio de Deus, fue hasta la Cámara Municipal de Vereadores para sentar su postura en contra.

"No estamos en contra de la vacuna, estamos a favor, me apliqué las dos dosis y voy por la tercera, hemos orientado a nuestro pueblo católico a vacunarse, usar máscara, entonces, teniendo esos medios de prevención, no hay necesidad de pasaporte de vacuna”, argumentó.

El religioso considera que la exigencia de pasaporte sanitario promovería una división de la sociedad, semejante al nazismo.

“En el pasado ya tuvimos situaciones de división de la sociedad. Vea lo que hizo Hitler, dividió la sociedad, el judío tenía que andar con una estrella en el pecho para mostrar que era diferente de los otros y ahí empezó la persecución y la estigmatización social”, enfatizó.

Además, dijo que muchas veces se toman decisiones sin mucha reflexión y puede terminar trayendo perjuicios en libertad que es fundamental para el ciudadano.

El Ministerio de Salud informó en conferencia de prensa que el Departamento de Alto Paraná es una de las zonas donde se tienen mayor incremento de contagios de coronavirus. Además, es uno de los puntos del país con un porcentaje menor al 50% de población objetivo vacunada.