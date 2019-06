Focas grises pueden imitar lenguaje humano y cantar

Para ello, la doctora Amanda Stansbury y el profesor Vincent Janik, del Scottish Oceans Institute (SOI), de la Universidad de St Andrews, trabajaron con tres focas grises jóvenes, a las cuales monitorearon desde su nacimiento para determinar su repertorio natural.

La publicación destaca que Zola, una de las focas que participaron en la investigación, fue particularmente buena para copiar melodías que se le tocaron, copiando hasta 10 notas de canciones como Twinkie Twinkle Little Star y otros temas populares.

A las otras dos focas les enseñaron combinaciones de sonidos de vocales humanas, que copiaron con precisión.

focas grises cantando @UniversityofStAndrews

"Me sorprendió lo bien que las focas copiaron los sonidos de los modelos que les tocamos. Las copias no fueron perfectas, pero dado que no son sonidos típicos de focas, es bastante impresionante", afirmó Janik.

Agregó que el estudio realmente demuestra cuán flexibles son las vocalizaciones de las focas y que estudios previos solo proporcionaron evidencias anecdóticas de esto.

"Este estudio nos brinda mejor comprensión de la evolución del aprendizaje vocal, una habilidad que es crucial para el desarrollo del lenguaje humano. Sorprendentemente, los primates no humanos tienen habilidades muy limitadas en este dominio", refirió.

Janik resaltó también que encontrar a otros mamíferos que usan su tracto vocal de la misma manera que los seres humanos, para modificar los sonidos, informa cómo la genética y el aprendizaje influyen en las habilidades vocales. "Y, en útima instancia, pueden ayudar a desarrollar nuevos métodos para estudiar trastornos del habla", destacó.