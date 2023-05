El profesional dijo que evidentemente faltó comunicación en el proceso electoral, principalmente a los miembros de mesa, ya que se notó que en su mayoría no estaban capacitados, mientras que la población en general desconocía sobre la existencia de los ocho sobres.

No obstante, afirmó que esto no es el problema central con respecto a la transparencia de las elecciones, sino que el foco debe estar en el "secretismo del voto" que se rompió al implementar las máquinas de votación y, sobre todo, en la falta de transparencia que se está dando tras la auditoría.

"A mí qué me importan las (máquinas) que se puedan mostrar el viernes, a mí lo que me molesta es lo que ellos auditaron, falta ese código fuente, y se mostró a apoderados políticos que no tienen idea de la diferencia entre lo que es una presilladora y una computadora, no son todo el mundo. Yo pido que esa información sea pública y que todos sepamos qué decía el código fuente", expresó a través de Monumental 1080 AM.

En ese sentido, afirmó que ninguna persona técnica en Paraguay hasta el momento tuvo acceso a lo que contiene el código fuente y cuestionó que el TSJE no haya dado participación a todos los sectores de la sociedad para ser parte de la auditoría.

"No se convocó a todas las partes interesadas. Los apoderados políticos no representan a toda la sociedad. No involucraron a la academia, a la sociedad civil, a la Policía cibernética, a la Fiscalía de Delitos Informáticos, a gente que sí hubiese aportado elementos de valor a la hora de la auditoría", acotó.

Recordó que el asesor de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro, señaló que se realizó la auditoría del software, hardware y el código fuente, lo que le llamó bastante la atención, debido a que anteriormente desde la institución alegaban que las máquinas de votación no eran auditables.

En ese sentido, aseveró que si bien los aparatos no pudieron ser hackeados, el sistema de votación en general sí pudo ser vulnerado, debido a que contiene un hardware, que es la máquina misma; un software, que es la inteligencia en forma de DVD o cedé; mientras que también posee un código fuente.

Sobre este último elemento, señaló que es el que posee el set de instrucciones, el que le indica al microprocesador de la máquina qué debe hacer, es decir, la lógica de programación, el lenguaje, entre otras funcionalidades.

"Si auditaron una máquina quiere decir que no era tan boba, pese a que no está completa (la auditoría) a mi parecer, quiere decir que esa máquina era plausible de ser vulnerada, porque hackeada tampoco es la palabra. El discurso está mal desde el principio porque fue dado por personal no técnico. ¿Dónde está la auditoría del código fuente?", reclamó a su vez.

Gaspar sostuvo que cuando un país decide implementar un aparato electrónico en las contiendas electorales "se rompe el secretismo del voto", por lo que el Estado debe encargarse de establecer altos estándares de seguridad para que la elección del ciudadano sea correctamente resguardada.

"Cuando se va a usar un dispositivo eléctrico, entonces se habla de que es necesario que se realice una auditoría de múltiples partes, porque una persona sola no puede hacer esto", aseveró, añadiendo que por ello el proceso de verificación de los más de 15.000 cedés que se usaron durante las elecciones 2023 ya ni siquiera servirá.

Durante una entrevista en Monumental, Luis Alberto Mauro había asegurado que las auditorías se realizaron con éxito y que se contó con la participación de auditores extranjeros y las organizaciones políticas, entre quienes se encontraba la esposa de Paraguayo Cubas, Yolanda Paredes, además de otros apoderados.

Asimismo, aseveró que los presentes pudieron acceder a la información del código fuente, pese a que alegó que en algunos países "se considera un derecho intelectual de la empresa que desarrolla", por lo que generalmente no se da a conocer.

No obstante, en palabras del experto en ciberseguridad, ningún miembro de la comunidad técnica tiene acceso a los resultados de dichas auditorías y no están disponibles en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Una serie de movilizaciones se realizan en distintos puntos del país, con sede principal en las inmediaciones del TSJE en Asunción, por parte de sectores opositores de la Concertación Nacional, liderados por Efraín Alegre, y seguidores de Paraguayo Cubas, quienes denuncian un supuesto fraude electoral.

Por ello, exigen la apertura del cuarto sobre de las elecciones, que contiene los boletines de votación, y ahora se suma el pedido de acceder al cedé que contiene el código fuente de las máquinas de votación.