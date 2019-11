Fiscalía recibió conclusiones de la Comisión Bicameral sobre acta bilateral

Adrián Cristaldo, coordinador de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, informó que remitieron las seis conclusiones, ya que en la última sesión se estableció que fueran derivadas a la Fiscalía a los efectos de verificar si existió o no un hecho punible.

La entrega se realizó ante la Fiscalía General del Estado, con todas las documentaciones de la carpeta, que tiene un total de 1.800 hojas, las cuales contienen pedidos de informes, respuestas, transcripciones de audiencias con los convocados, entre otros.

La Comisión finalizó su trabajo el pasado 30 de octubre sin lograr unificar la conclusión sobre quién tuvo la responsabilidad en la negociación de la energía de la Itaipú Binacional. Cuatro de los integrantes: Jorge Querey, Antonio Barrios, Eusebio Ayala y Fernando Oreggioni responsabilizaron al presidente Mario Abdo Benítez por mal desempeño de sus funciones.

Para los diputados Justo Zacarías, Walter Harms, Sergio Rojas y el senador Abel González la responsabilidad fue del ex embajador Hugo Saguier, quien encabezó el equipo de negociación; del ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez; y del ex director técnico de Itaipú Binacional José María Sánchez Tillería.

Entretanto, el senador Enrique Bacchetta y el diputado Colym Soroka señalaron que el acta bilateral no configuró un perjuicio para el país y señalaron que el acta fue anulada, por lo que no se puede determinar el daño que pudo haber representado.

Los integrantes de la Comisión votaron por exponer las seis conclusiones ante el Congreso Nacional para que el pleno decida qué conclusión será la definitiva.

Investigación penal

El Ministerio Público continúa con la investigación penal, que se encuentra abierta desde el 31 de julio pasado tras la denuncia formulada por los supuestos hechos de lesión de confianza y traición a la patria, tráfico de influencia y estafa contra el vicepresidente Hugo Velázquez, por una supuesta injerencia en el acuerdo bilateral sobre Itaipú, para favorecer a una empresa brasileña de nombre Leros.

Por el mismo hecho, también involucraron al ministro de Hacienda, Benigno López; al abogado José Rodríguez, al ex ministro de Relaciones Exteriores Luis Alberto Castiglioni, al ex embajador ante el Brasil Hugo Saguier Caballero, al ex titular de la Itaipú Luis Alberto Alderete y al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez.

El equipo de trabajo fue integrado por los agentes fiscales Marcelo Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz.