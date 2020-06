La representante del Ministerio Público Irma Llano estuvo en el operativo realizado en la propiedad de la Costanera Hotel Asunción, que está ubicada sobre la calle Oliva, en el centro de Asunción. Señaló en NPY que el procedimiento está relacionado a un hecho de falsificación de tarjetas de créditos.

Afirmó que en el sitio allanado se procedió a la detención del propietario del hotel.

En ese momento acudió en la intervención el abogado defensor del detenido, quien declaró que no fue informado por los agentes de la Fiscalía del motivo del procedimiento y cuestionó la actuación de los intervinientes.

Embed Delito Informáticos: Cuatro allanamientos son realizados por los agentes fiscales Irma Llano, Juan Olmedo y Silvana Otazu en el marco de investigaciones abiertas pic.twitter.com/mOBKDpk5pX — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) June 18, 2020

"Cuando llegué en el lugar me entero que es detenido en la vía pública por la Policía y raudamente le llevaron. A mí me preocupa cómo están actuando. Dijeron que es en el marco de una investigación, pero no brindaron detalles", afirmó.

Se incautó del sitio una máquina de POS, una maleta y otros elementos.

Otra comitiva de agentes de Delitos Económicos encabezada por el fiscal Juan Ramón Olmedo allanó un local que funcionaba, aparentemente, como una cooperativa, ubicado sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, de la capital.

En el sitio fue demorada una mujer, que de acuerdo con la información preliminar de la Fiscalía, es la casera del lugar.

En este operativo fueron incautados equipos informáticos, como computadoras.

Las identidades de los aprehendidos se desconoce, debido a que la investigación sigue en curso y los intervinientes manejan con cautela los detalles.

Mientras que un tercer procedimiento se llevó a cabo en Ñemby.