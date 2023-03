Los dos ex agentes de la Senad Ángel Almada y Enrique Arrúa fueron sobreseídos definitivamente.

El fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Marcos Antonio Alcaraz, interpuso el recurso extraordinario de casación contra el sobreseimiento definitivo a ex agentes de la Senad, procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En dicha causa, se encontraban procesados los ex agentes de la Senad Ángel Almada (ex jefe regional) y Enrique Arrúa (ex agente especial), quienes fueron vinculados a estructuras de narcotráfico en Itapúa.

Los acusados obtuvieron el sobreseimiento definitivo de la causa por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces María Fernanda de Zúñiga (presidenta), Héctor Luis Capurro Radice y Yolanda Portillo (miembros titulares), quienes hicieron lugar al incidente de nulidad, planteado por los abogados de la defensa por supuesta extemporaneidad.

El Ministerio Público consideró que debe declararse la nulidad, ya que la sentencia cuestionada genera agravios a la institución, por haber ignorado los alcances de la acordada 237 del 20 de diciembre de 2001, dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La acordada establece que “quedarán suspendidos los términos o plazos procesales fijados para el mes de enero relativos a las actuaciones conclusivas de la etapa preparatoria, difiriéndose a la misma fecha del mes siguiente. En los casos de que dicho plazo sea de vencimiento 28 al 31 de enero, quedarán diferidos para el día 28 del mes siguiente”.

En ese sentido, el recurso de casación menciona que la acusación fiscal fue presentada en estricto cumplimiento a la citada acordada, por lo que erróneamente fue declarada la nulidad de la acusación.

Los ex agentes de la Senad Ángel Almada y Enrique Arrúa fueron detenidos en julio del 2018, tras ser descubierta la presunta vinculación con estructuras del narcotráfico de Itapúa.

Los procesados fueron sindicados de revelar informaciones para alertar a los narcotraficantes sobre los procedimientos y trabajos de inteligencia en la zona.