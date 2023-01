La solicitud fue realizada por Burgos durante la continuación de la audiencia virtual de legalización ante el juez José Luis Sepúlveda Vargas, del Juzgado Penal Municipal 12 de Bolívar, Colombia. La Procuraduría colombiana afirmó que está a favor de la petición fiscal.

En la ocasión, Burgos señaló que ambos deben estar privados de su libertad para evitar que obstruyan el procedimiento y porque constituyen un “peligro para la comunidad”.

Así también, señaló que podrían constituir un riesgo para los familiares de la víctima y que estarían vinculados al Clan del Golfo y a un narcotraficante paraguayo.

“Con una medida de aseguramiento no privativa no asegura que estas dos personas no sigan obstruyendo el proceso y no constituyan un peligro. ¿Pagando una caución en qué les asegura que no sigan con este actuar criminal, que no salgan del país y coordinen otra ejecución?”, afirmó el fiscal.

Asimismo, aseveró que por el hecho, el mínimo de la pena por los delitos que se investigan a los hermanos deben “superar con creces cuatro años de prisión” y que incluso teniendo en cuenta el delito de homicidio agravado, la pena puede ascender a los 37 años de cárcel.

El agente sostuvo que ambos habrían planeado, pagado y contratado a los autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, ocurrido el 10 de mayo de 2022, cuando se encontraba de luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera.

Burgos señaló que, para el crimen, los detenidos ofrecieron 1.500 millones de pesos colombianos e incluso un viático de 100 millones de pesos, mientras que el asesinato ya estaba siendo planeado desde hace tiempo.

Recordó también que una mujer identificada como Margaret Lizet Chacón, pareja de Andrés Felipe, estaría implicada en el caso y sigue en carácter de prófuga.

Durante la anterior audiencia, que se realizó también de forma virtual este último domingo, ambos detenidos aceptaron los cargos imputados y pidieron perdón a la familia, mientras que previamente el Juzgado impartió legalidad a la captura de los hermanos.

“De todas maneras pedirles perdón, me ha dolido mucho la situación, el gran error que cometí. De corazón les pido que me perdonen, a todos los de la sala y a la señora del señor Pecci y a la familia”, manifestó uno de los imputados.

Los nuevos detenidos se encuentran imputados por los delitos de homicidio agravado y porte de armas, en calidad de coautores, al ser sospechosos de haber dirigido la logística y suministrado el dinero a Francisco Luis Correa Galeano, a quien la Fiscalía acusó de ser el principal responsable del asesinato de Marcelo Pecci.

Este último se declaró inocente, por lo que sigue afrontando juicio, mientras que Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño ya recibieron condena en el caso, debido a que aceptaron los cargos. Cuentan con 23 años de cárcel, en una sentencia, que inicialmente era de 47 años.