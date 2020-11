Si bien no brindó nuevos detalles sobre la investigación del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis, el fiscal encargado del caso, Federico Delfino, admitió que la Fiscalía aún no puede definir si se trata de un secuestro político o extorsivo ya que el hecho en sí aún no terminó y no se puede evaluar por completo la situación.