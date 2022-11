La persona identificada como Héctor César Ortega Alvarenga, de 39 años, habría ingresado al predio del comercio para intentar robar, según el Ministerio Público.

La agente fiscal dijo a radio Monumental 1080 AM este viernes que hasta el momento "no existe ninguna responsabilidad penal" en la causa.

Consideró que el propietario de los canes tomó las precauciones pertinentes al colocar carteles de aviso en los portones sobre la presencia de perros bravos en el local. Incluso, enfatizó que el dueño en ningún momento participó durante la reacción de los animales contra el presunto malviviente.

"El que agredió la ley en todo el momento fue el que ingresó en forma clandestina sin el consentimiento de nadie", remarcó Insaurralde.

No obstante, la Fiscalía se constituirá por segunda vez en el lugar de los hechos para levantar elementos. Ya accedió a videos de circuito cerrado que muestran el ingreso del fallecido y el inicio del ataque de los perros, que terminaron arrastrando al hombre a un sitio fuera del alcance de las cámaras.

"La actuación es de los animales, pero la conducta animal el Código Penal Paraguayo no castiga acá. Lo que se debe castigar es la conducta humana, y en la conducta humana no existe ningún reproche penal hasta ahora. Si no hay causa penal, tiene que desestimarse, porque no existe hecho punible", prosiguió.

En un primer momento, la Policía Nacional informó que fueron cinco perros de la raza pitbull los que mataron al supuesto ladrón en la ciudad de Caacupé. Sin embargo, esto fue desmentido posteriormente. Eran de distintas razas o mestizas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:45 de la víspera en el kilómetro 55 de la ruta PY02, del barrio Kennedy, de Caacupé. La Comisaría 1ª local intervino en el caso tras la alerta de los vecinos que escucharon los gritos de auxilio.

El fallecido contaba con una orden de captura por homicidio doloso y tenía antecedentes por hurto y hurto agravado (año 2013, 2015 y 2019).