"No me causa sorpresa, era lo que esperábamos. Esta Fiscal Electoral demuestra que es una mandataria de la ANR y no de la sociedad"



Sostuvo el diputado Sebastián Villarejo sobre dictamen de la Fiscalía Electoral, de no usar el Padrón Nacional en la Concertación.